Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным «Подари жизнь».

«Для меня это спектакль про Человека, про то, что нас всех, несмотря на порой экстремальные различия, одолевают одни и те же вопросы. Про то, что время стремительно несется вперед, а душа человека, его поведение, то, чем он руководствуется при принятии решений, — все это остается неизменным. Я остро ощущаю влияние каждой из рассказанных историй на мою жизнь, на жизни моих друзей: они как бы руководят нами, задают нам сценарии, или же мы все просто являемся частями неведомого целого, которое просто не в состоянии увидеть. Я также уверен, что если долго всматриваться в лицо даже самого неприятного тебе человека, спустя какое-то время ты начинаешь его понимать и даже любить. Это заложено в нашей природе. Мы представители одного вида — эмпатия неизбежна. Про это наш спектакль».