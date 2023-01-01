Есть только несколько надежных способов передачи наличных денег для помощи подопечным фонда.

Самый правильный и безопасный вариант — передать наличные средства в кассу в офисе фонда. Но есть и другие способы: к примеру, в общественных местах, магазинах, кафе, а также во время мероприятий фонда, сбор наличных ведется в номерные опломбированные фирменные ящики для пожертвований (кэш-боксы). Также наличные в фонд можно отправить в платежных терминалах, где принимается оплата за самые разные услуги (телефония/интернет).