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Наличные

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Есть только несколько надежных способов передачи наличных денег для помощи подопечным фонда.

Самый правильный и безопасный вариант — передать наличные средства в кассу в офисе фонда. Но есть и другие способы: к примеру, в общественных местах, магазинах, кафе, а также во время мероприятий фонда, сбор наличных ведется в номерные опломбированные фирменные ящики для пожертвований (кэш-боксы). Также наличные в фонд можно отправить в платежных терминалах, где принимается оплата за самые разные услуги (телефония/интернет).

Три надежных варианта

Касса фонда
Ящики для пожертвований
Платежные терминалы

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+7 (495) 995-31-05

donate@podari-zhizn.ru

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