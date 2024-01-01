Ой. Спасибо за вашу оценку!
Будет очень полезно, если вы скажете, что пошло не так, и что можно улучшить. Спасибо!
Сообщение для фонда «Подари жизнь»:
хочу больше историй детей для вдохновения,
хочу больше узнавать какие новые интересные способы помочь детям есть,
хочу больше узнавать о мероприятиях фонда и тому подобное.
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