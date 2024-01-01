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благотворительный фонд

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Ой. Спасибо за вашу оценку!

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Сообщение для фонда «Подари жизнь»:

  • хочу больше историй детей для вдохновения,

  • хочу больше узнавать какие новые интересные способы помочь детям есть,

  • хочу больше узнавать о мероприятиях фонда и тому подобное.

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