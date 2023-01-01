Отправить SMS
Услуга доступна для абонентов сетей «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota, «Летай» и Тинькофф Мобайл.
Отправьте сообщение на номер 6162 с суммой пожертвования цифрой — например, «100». Если хотите оформить ежемесячное списание, отправьте сообщение на номер 6162 с суммой пожертвования цифрой и словом «месяц». Например: «100 месяц».
Допустимый размер пожертвования — от 1 до 15 000 рублей. В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.
«Билайн» и «Мегафон»
Абоненты получат SMS от имени фонда с благодарностью за пожертвование. Отправляя SMS-пожертвование на номер 6162, абоненты этих операторов связи, автоматически соглашаются с условиями платежа и сумма пожертвования списывается со счета без дополнительного подтверждения пожертвования со стороны абонента.
МТС
Абоненты сети сначала получают SMS с просьбой подтвердить пожертвование. Исключение составляют SMS-пожертвования во время сбора средств на телеканалах: в день выхода сюжета подтверждение пожертвований снимается по техническим причинам. После подтверждения сумма пожертвования списывается, и абоненты МТС получают SMS с благодарностью.
ТЕLЕ2
Абоненты получают SMS с просьбой подтвердить пожертвование, в котором указана сумма перевода и комиссия — ее агрегатор удерживает с абонента за перевод. После подтверждения сумма пожертвования и комиссия списываются.
«Летай», Yota и Тинькофф Мобайл
Абоненты сети сначала получают SMS с просьбой подтвердить пожертвование. После подтверждения сумма пожертвования списывается, и абоненты Летай, Yota и Тинькофф Мобайл получают SMS с благодарностью.
Комиссия агентов, провайдера и банка в общей сложности составляет 5% от платежа для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл.
Tele2 списывает комиссию с абонента.
Комиссия 0%
для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл
Обращаем ваше внимание, что у операторов сотовой связи существуют ограничения на минимальные и максимальные суммы платежа.
Условия отправки сообщения
Бесплатно
Для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2, «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл.
Минимальный остаток на счете после списания должен быть
0 рублей для абонентов «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл;
1 рубль для абонентов Tele2;
10 рублей для абонентов «Мегафон» и МТС;
50 рублей для абонентов «Билайн» (предоплатной системы расчетов).
Ограничения по сумме платежа
Минимальная сумма
10 рублей — для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС;
1 рубль — для абонентов Тинькофф Мобайл, Yota, Tele2 и «Летай».
Максимальная сумма
5 000 рублей для абонентов «Билайн»;
15 000 рублей для абонентов Tele2, МТС, «Мегафон», Тикофф Мобайл, Yota, «Летай».
Мобильные платежи для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл осуществляются через платежный сервис MIXPLAT. Tele2 — через НКО «Элексир».
Обращаем ваше внимание, что для прекращения подписки на ежемесячные пожертвования достаточно отправить слово СТОП или STOP на номер 6162.
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Информация доступна на сайте фонда