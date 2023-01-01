Отправить SMS

SMS-пожертвование — это быстро и удобно: можно перевести любую сумму от 1 до 15 000 рублей.

Отправьте сообщение на номер 6162 с суммой пожертвования цифрой — например, «100». Если хотите оформить ежемесячное списание, отправьте сообщение на номер 6162 с суммой пожертвования цифрой и словом «месяц». Например: «100 месяц».

Допустимый размер пожертвования — от 1 до 15 000 рублей. В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.