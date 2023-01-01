Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En

Отправить SMS

Поделиться:
SMS-пожертвование — это быстро и удобно: можно перевести любую сумму от 1 до 15 000 рублей.

Услуга доступна для абонентов сетей «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota, «Летай» и Тинькофф Мобайл.

Отправьте сообщение на номер 6162 с суммой пожертвования цифрой — например, «100». Если хотите оформить ежемесячное списание, отправьте сообщение на номер 6162 с суммой пожертвования цифрой и словом «месяц». Например: «100 месяц».

Допустимый размер пожертвования — от 1 до 15 000 рублей. В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.

«Билайн» и «Мегафон»

Абоненты получат SMS от имени фонда с благодарностью за пожертвование. Отправляя SMS-пожертвование на номер 6162, абоненты этих операторов связи, автоматически соглашаются с условиями платежа и сумма пожертвования списывается со счета без дополнительного подтверждения пожертвования со стороны абонента.

Договор оферты «Билайн»

Договор оферты «Мегафон»

МТС

Абоненты сети сначала получают SMS с просьбой подтвердить пожертвование. Исключение составляют SMS-пожертвования во время сбора средств на телеканалах: в день выхода сюжета подтверждение пожертвований снимается по техническим причинам. После подтверждения сумма пожертвования списывается, и абоненты МТС получают SMS с благодарностью.

Договор оферты МТС

ТЕLЕ2

Абоненты получают SMS с просьбой подтвердить пожертвование, в котором указана сумма перевода и комиссия — ее агрегатор удерживает с абонента за перевод. После подтверждения сумма пожертвования и комиссия списываются.

Договор оферты Тele2

«Летай», Yota и Тинькофф Мобайл

Абоненты сети сначала получают SMS с просьбой подтвердить пожертвование. После подтверждения сумма пожертвования списывается, и абоненты Летай, Yota и Тинькофф Мобайл получают SMS с благодарностью.

Договор оферты Yota

Договор оферты Тинькофф Мобайл

Комиссия агентов, провайдера и банка в общей сложности составляет 5% от платежа для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл.

Tele2 списывает комиссию с абонента.

Комиссия 0%

для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл

Обращаем ваше внимание, что у операторов сотовой связи существуют ограничения на минимальные и максимальные суммы платежа.

Условия отправки сообщения

Бесплатно

  • Для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2, «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл.

Минимальный остаток на счете после списания должен быть

  • 0 рублей для абонентов «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл;

  • 1 рубль для абонентов Tele2;

  • 10 рублей для абонентов «Мегафон» и МТС;

  • 50 рублей для абонентов «Билайн» (предоплатной системы расчетов).

Ограничения по сумме платежа

Минимальная сумма

  • 10 рублей — для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС;

  • 1 рубль — для абонентов Тинькофф Мобайл, Yota, Tele2 и «Летай».

Максимальная сумма

  • 5 000 рублей для абонентов «Билайн»;

  • 15 000 рублей для абонентов Tele2, МТС, «Мегафон», Тикофф Мобайл, Yota, «Летай».

Мобильные платежи для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл осуществляются через платежный сервис MIXPLAT. Tele2 — через НКО «Элексир».

Обращаем ваше внимание, что для прекращения подписки на ежемесячные пожертвования достаточно отправить слово СТОП или STOP на номер 6162.

Найти свое пожертвование

Информация доступна на сайте фонда

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari