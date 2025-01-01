Отзывы участников

Ксения Иванова, 15 лет: «Такие программы очень много значат для меня, помогают общаться, веселиться и просто забывать обо всем на свете. Только у вас получается сделать так, чтобы за всего четыре дня казалось, что мы провели вместе несколько месяцев, а может, даже лет. Я по своей натуре человек гиперактивный, так что абсолютно за любой вид спорта, но, если честно, никогда не думала, что попробую себя в таком столь новом для себя виде спорта, как хождение на парусном катамаране. Не думала, что мне настолько это понравится. Надеюсь, еще увидимся!»

Настя Петрова, 12 лет: «Узнав о том, что нашу семью пригласили на "Ветер перемен" на остров Ля Соль покататься на катамаранах, я очень обрадовалась, потому что долгое время мечтала научиться управлять парусным средством. Давно хотелось выкроить время и сходить в поход, пожить в палатке и посидеть у костра, давно такого не было после болезни, когда я потеряла зрение. Каждый день было по два выхода на воду на катамаранах примерно по два часа. Мы начали постепенно овладевать этим умением, но, когда ты находишься на парусном катамаране, многое зависит от ветра. Если ветра нет, то катамаран будет оставаться на месте. Было интересно попробовать себя в разных ролях. На третий день мы так освоились, что даже не хотелось причаливать на берег. Это была незабываемая поездка и невероятный опыт, который дает понять, что невозможное — возможно. Все возможно, когда ты сам этого захочешь. “Ветер перемен” — это незабываемое впечатление на всю жизнь, возможность отдохнуть, набраться сил и зарядиться энергией до следующего лета! Я еще раз убедилась, что день хорошим делают не дата и не погода, а люди!»

Нина, мама Пети и Насти. Участники парусной регаты 2024 года «Скажу сразу: нам повезло. И не только в том, что попали на эту программу, а и в том, что попали внезапно, и не было времени для раздумий. Один сын кричал от радости, что будет жить на острове, спать в палатке и ходить под парусом. Второй впал в депрессию по тем же причинам. И пока мама прислушивалась к внутреннему голосу, папа сказал: "Конечно, едем! Решено." И он оказался тысячу раз прав. Спальники оказались теплыми, еда из котелка вкусной, люди душевными, парусники — волшебными, а остров — вообще каким-то Бермудском треугольником, который неожиданно оттяпал у осени несколько дней лета и полностью отрезал на это время от всех забот Большой земли. Что сказать? Здорово! Для всех нас это был опыт, который вряд ли мы сами решились бы вписать в свою жизнь: неповторимый в своем роде».