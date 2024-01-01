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Планируйте донации легко и удобно!

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Где сдать кровь в Москве? Как сделать безвозмездное донорство регулярным? Мобильное приложение «Подари жизнь» поможет найти отделение переливания крови и легко планировать донации. И вы точно ничего не пропустите.

Скачать приложение

Зачем оно нужно?

  1. Умное планирование: выбирайте дату и место, где вы будете сдавать кровь. Приложение напомнит о визите и подскажет, как подготовиться к донации.

  2. Безопасность донаций: расчет интервала между донациями произойдет автоматически.

  3. Все под рукой: синхронизируйте донорский и личный календарь для удобного планирования.

  4. Приятные бонусы: получите сюрприз после третьей, пятой и седьмой донации.

Как это работает:

  • Скачайте приложение iOS, Android.

  • Отметьте дату последней донации.

  • Запланируйте следующий визит.

  • Получите напоминание за сутки до визита.

Установите приложение и будьте уверены — ваши донации под контролем. А еще вы можете пригласить друга, чтобы сдать кровь: вместе веселее.

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