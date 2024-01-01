Планируйте донации легко и удобно!
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Зачем оно нужно?
Умное планирование: выбирайте дату и место, где вы будете сдавать кровь. Приложение напомнит о визите и подскажет, как подготовиться к донации.
Безопасность донаций: расчет интервала между донациями произойдет автоматически.
Все под рукой: синхронизируйте донорский и личный календарь для удобного планирования.
Приятные бонусы: получите сюрприз после третьей, пятой и седьмой донации.
Как это работает:
Отметьте дату последней донации.
Запланируйте следующий визит.
Получите напоминание за сутки до визита.
Установите приложение и будьте уверены — ваши донации под контролем. А еще вы можете пригласить друга, чтобы сдать кровь: вместе веселее.