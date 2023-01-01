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Примеры новогодних подарков

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Детям, которые не могут уехать из больницы домой на Новый год, очень нужен праздник. И подарки. Вот, что это могло бы быть. Публикуем вишлист мечты.

  • Автотрек с машинками

  • Игрушечное оружие

  • Вертолет на пульте управления

  • Динозавр

  • Картина по номерам

  • Алмазная мозаика

  • Ходунки

  • Коляска для кукол

  • Пупс

  • Кукла

  • Конструктор LEGO

  • Паззл

  • Экшн-камера

  • Внешний аккумулятор

  • Беспроводные наушники

  • Умная колонка

  • Умные часы

  • Мини-квадрокоптер

  • Самокат

  • Развивающий игровой коврик

  • Развивающая игрушка

  • Настольная игра

  • Радиоуправляемая машина

  • Радиоуправляемый танк

  • Машина-каталка

  • Конструктор «Парк Юрского периода»

  • Конструктор «Звездные войны»

  • Конструктор машины

  • Конструктор «Дом дружбы»

  • Конструктор «Гарри Поттер»

  • Дом для Барби

  • Кукла Барби

  • Худи

  • Носки.

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