Примеры новогодних подарков

Детям, которые не могут уехать из больницы домой на Новый год, очень нужен праздник. И подарки. Вот, что это могло бы быть. Публикуем вишлист мечты.

Автотрек с машинками

Игрушечное оружие

Вертолет на пульте управления

Динозавр

Картина по номерам

Алмазная мозаика

Ходунки

Коляска для кукол

Пупс

Кукла

Конструктор LEGO

Паззл

Экшн-камера

Внешний аккумулятор

Беспроводные наушники

Умная колонка

Умные часы

Мини-квадрокоптер

Самокат

Развивающий игровой коврик

Развивающая игрушка

Настольная игра

Радиоуправляемая машина

Радиоуправляемый танк

Машина-каталка

Конструктор «Парк Юрского периода»

Конструктор «Звездные войны»

Конструктор машины

Конструктор «Дом дружбы»

Конструктор «Гарри Поттер»

Дом для Барби

Кукла Барби

Худи

Носки.