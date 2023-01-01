Примеры новогодних подарков
Автотрек с машинками
Игрушечное оружие
Вертолет на пульте управления
Динозавр
Картина по номерам
Алмазная мозаика
Ходунки
Коляска для кукол
Пупс
Кукла
Конструктор LEGO
Паззл
Экшн-камера
Внешний аккумулятор
Беспроводные наушники
Умная колонка
Умные часы
Мини-квадрокоптер
Самокат
Развивающий игровой коврик
Развивающая игрушка
Настольная игра
Радиоуправляемая машина
Радиоуправляемый танк
Машина-каталка
Конструктор «Парк Юрского периода»
Конструктор «Звездные войны»
Конструктор машины
Конструктор «Дом дружбы»
Конструктор «Гарри Поттер»
Дом для Барби
Кукла Барби
Худи
Носки.