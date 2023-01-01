Поделиться праздником

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благотворительный фонд

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Превратите свой день рождения, свадьбу или еще что-то не менее прекрасное в благотворительное событие, попросите друзей поддержать вас и помогите детям сделать еще один шаг к победе.

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Платформа «Друзья фонда “Подари жизнь”»

Обычно друзья фонда отмечают так свои дни рождений. Вот, что они пишут на страничках событий, обращаясь к родным и близким:

  • Ксения: «В свой день рождения я хотела бы в качестве подарка от вас всех получить возможность помочь тем, кто нуждается в помощи, тепле и заботе гораздо больше меня. Лучше этого придумать невозможно».

  • Алексей: «Ваши пожертвования — это гораздо больше чем материальный подарок. В известном смысле вы дарите надежду тем, кому эта надежда очень и очень нужна».

  • Мирон: «Очень может быть, что для кого-то наш с вами подарок окажется не просто ценным, а бесценным — как бесценны жизнь и здоровье каждого ребенка».

Вы тоже можете превратить любое значимое для вас событие в событие благотворительное. Это могут быть не только день рождения или свадьба, но и пикник на природе, мастер-класс по вязанию, спортивный забег, литературные чтения, а также 23 февраля или 8 марта. Любое из этих мероприятий может стать еще более запоминающимся и значимым для вас, ваших друзей или коллег.

Остались вопросы?

Татьяна Хазбулатова,

координатор проекта

+7 (925) 213-92-55,

vf@podari-zhizn.ru

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