Рак — это приговор, рак — заразен, после невозможна полноценная жизнь. Вместе с теми, кто победил болезнь, а также с врачами и психологами мы доказываем, что это не так. И говорим о любви к жизни, силе и смелости.

Подкаст РАК happens Слушайте выпуски на своей любимой платформе, ставьте лайки, пишите комментарии

Многие до сих боятся говорить про рак, эта тема окружена мифами и предрассудками. Наш подкаст — это разговор, в котором не будет серьезных медицинских подробностей и страшных историй.

Трейлер подкаста РАК happens Автор: Евгения Ванеева

Мы будем говорить о том, что вдохновляет. Наши гости расскажут о болезни так, чтобы перестать ее бояться. А истории тех, кто победил, помогут не забывать, как важно из-за болезни не пропустить собственную жизнь. Потому что если Рак happens это не повод отчаиваться, а время бороться.

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Мы благодарим всех, кто безвозмездно помог и помогает нам с подкастом. Иллюстратор Диана Минеева (@dikusto) нарисовала обложку подкаста, композитор Ильдар Фаттахов написал музыку, а проект «УчимЗнаем» предоставляют свою студию звукозаписи в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева.