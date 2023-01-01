Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En

Подкаст РАК happens

Поделиться:
Рак — это приговор, рак — заразен, после невозможна полноценная жизнь. Вместе с теми, кто победил болезнь, а также с врачами и психологами мы доказываем, что это не так. И говорим о любви к жизни, силе и смелости.

Подкаст РАК happens

Слушайте выпуски на своей любимой платформе, ставьте лайки, пишите комментарии

Многие до сих боятся говорить про рак, эта тема окружена мифами и предрассудками. Наш подкаст — это  разговор, в котором не будет серьезных медицинских подробностей и страшных историй.

Трейлер подкаста РАК happens

Автор: Евгения Ванеева

Мы будем говорить о том, что вдохновляет. Наши гости расскажут о болезни так, чтобы перестать ее бояться. А истории тех, кто победил, помогут не забывать, как важно из-за болезни не пропустить собственную жизнь. Потому что если Рак happens это не повод отчаиваться, а время бороться.

1 из 8
«Жить свободно и вообще не париться». Онколог отвечает на вопросы о раке
Полина Асеева: «Мне страшно было становиться на весы»
Яна Заименко: «Жалею, что не насладилась беременностью»
Психолог о том, как поддержать и не обидеть человека, больного раком
Надежда Кузнецова: «Муж шутит, что я звезда русского рака»
Ринат Карамба: «Я пытался грустить. Это не помогает»
1234

Мы благодарим всех, кто безвозмездно помог и помогает нам с подкастом. Иллюстратор Диана Минеева (@dikusto) нарисовала обложку подкаста, композитор Ильдар Фаттахов написал музыку, а проект «УчимЗнаем» предоставляют свою студию звукозаписи в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева.

Есть вопросы?

E-mail:

podcast@podari-zhizn.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari