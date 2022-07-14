г. Москва 14.07.2022 г.

Настоящая Политика конфиденциальности («Политика») разработана Благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ПОДАРИ ЖИЗНЬ», юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 3, помещ. I, ком. 1 («Фонд» или «мы») с целью детального описания наших подходов к обработке персональных данных, которые мы собираем и обрабатываем на нашем сайте и в мобильном приложении (далее, если прямо не обозначено иное, сайт и приложение именуются как «Сервис»).

Обрабатывая персональные данные с использованием Сервиса, Фонд выступает в качестве оператора персональных данных (в соответствии с определением ниже) и руководствуется требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты информации и персональных данных (в частности, Федерального закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и др.).

Данная Политика регулируется российским правом.

1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Ниже Вы найдете разъяснения некоторых терминов, используемых в Политике.

Оператор персональных данных – юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Оператором персональных данных, обрабатываемых с использованием Сервиса, является Фонд.

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Фондом или иными лицами, получившими доступ к персональным данным, требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых в отношении персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Неавтоматизированная обработка персональных данных – любые действия с персональными данными, при условии, что использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных осуществляются при непосредственном участии человека.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2 КАКИЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ

Вы можете использовать наш Сервис для изучения содержащейся на нем информации о Фонде, о наших задачах, истории, проектах, мероприятиях, инициативах, а также о нашей команде, наших волонтерах, донорах и пациентах. На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с новостями Фонда, узнать о нашей деятельности, получить информацию о том, как стать волонтером, донором, благотворителем и обратиться к нам за помощью. Все это Вы можете делать, не предоставляя нам каких-либо сведений о себе, и мы не будем обрабатывать Ваши персональные данные, за исключением сведений, собираемых автоматически (как описано в Разделе 6 настоящей Политики).

При этом на нашем Сервисе представлены некоторые функции, которые Вы сможете использовать, только если мы будем обрабатывать Ваши персональные данные. В таком случае мы будем обрабатывать только те данные, которые нам предоставите Вы сами или Ваши законные представители (где применимо), за исключением сведений, собираемых автоматически (как указано в Разделе 6 настоящей Политики).

Ниже мы указали те случаи, в которых мы собираем и обрабатываем Ваши персональные данные при использовании Вами Сервиса, а также какие персональные данные и для каких целей мы обрабатываем в каждом таком случае:

2.1 Когда Вы обращаетесь за помощью

Наш Фонд создан, чтобы помогать детям и молодым взрослым (до 25 лет), страдающим онкологическими, онкогематологическими, иммунологическими и иными тяжелыми заболеваниями. На нашем сайте мы предусмотрели удобную онлайн анкету, с помощью которой Вы, будучи лицом, которому необходима помощь (пациентом/благополучателем), или представителем такого лица, можете обратиться в Фонд с просьбой об оказании необходимой помощи.

Для того, чтобы понять, каким образом Фонд может помочь конкретному лицу, а также сделать первые шаги для организации процесса оказания такой помощи, нам необходимы персональные данные такого лица, а также его законного представителя (где применимо).

Во всех случаях, независимо от вида требуемой помощи, при обращении в Фонд мы просим Вас предоставить нам следующие относящиеся к Вам персональные данные: фамилия, имя, отчество; информация о родственной связи с благополучателем; телефон; адрес электронной почты.

Кроме того, нам в любом случае необходимы следующие персональные данные лица, которому требуется помощь: фамилия, имя, отчество; дата рождения; информация о виде основного заболевания; диагноз; гражданство; адрес постоянной регистрации; медицинская выписка. Также Фонд предоставляет Вам возможность по вашему желанию оставить комментарии и тем самым предоставить нам иную информацию, которую Вы сочтете необходимой для достижения Фондом указанных в настоящем разделе целей.

Объем персональных данных, которые мы собираем в дополнение к таким общим категориям персональных данных зависит от вида требуемой помощи. При этом в любом случае мы собираем и обрабатываем только те персональные данные, которые нам действительно необходимы в каждом таком случае для достижения указанной настоящем Разделе целей.

Виды оказываемой помощи уникальны и почти каждый из них имеет определенную специфику. Такая специфика обусловливает необходимость сбора Фондом ряда дополнительных категорий персональных данных. Ниже мы описали виды запросов о помощи и те категории персональных данных, которые мы собираем, когда Вы обращаетесь к нам за помощью такого вида:

● Помощь в приобретении авиабилетов: начальная и конечная точка маршрута; планируемая дата вылета; фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер паспорта, номер мобильного телефона, адрес электронной почты сопровождающего; данные свидетельства о рождении/паспорта или загранпаспорта (в случае зарубежной поездки) пациента/благополучателя, паспорта или загранпаспорта (в случае зарубежной поездки) сопровождающего; данные документа, подтверждающего необходимость поездки (приглашения, путевки, вызова, направления), пожелания к перелету (время рейса, класс, необходимость в обеспечении носилками, инвалидным креслом и т.д.).

● Помощь в оплате Гамма-ножа/Кибер-ножа: наименование клиники, с которой связано обращение; заключение радиолога; заключение химиотерапевта; заключение хирурга или нейрохирурга; данные путевки на госпитализацию.

● Помощь в обеспечении временного проживания: дата заезда и выезда; цель поездки; информация о клинике.

● Помощь в обеспечении лекарственными препаратами: дата медицинской выписки; официальный ответ Министерства здравоохранения Российской Федерации об обеспечении пациента запрашиваемым препаратом.

● Помощь в оплате ПЭТ, КТ, МРТ и прочих исследований: направление на исследования; документ, подтверждающий невозможность бесплатного проведения исследования по месту жительства; паспортные данные или данные свидетельства о рождении; паспортные данные законного представителя (где применимо).

● Социальная помощь.

Кроме того, в рамках определенных типов помощи, предполагающих осуществление Фондом какой-либо оплаты, мы можем попросить Вас приложить копии счетов, подтверждающих необходимость несения таких расходов.

Если благополучателю/пациенту требуется заочная консультация экспертов или Вы обращаетесь к нам в случаях, прямо не указанных в нашей анкете, мы не собираем какие-либо другие данные о Вас.

Собранные нами при заполнении формы обращения персональные данные мы будем обрабатывать для цели обеспечения возможности оказания помощи благополучателю, что включает обработку и рассмотрение обращения и принятие решения по итогам его рассмотрения; оказание помощи; взаимодействие с медицинскими учреждениями и другими третьими лицами, которые могут быть вовлечены в рассмотрение Вашего обращения и оказание Вами помощи; 11 заключение и исполнение с медицинскими учреждениями договоров об адресной помощи, договоров об оказании медицинских услуг; договоров о поставке медицинских изделий и иных товаров, необходимых для оказания помощи; реабилитация;поиск благотворителей и доноров, готовых оказать помощь благополучателю/пациенту; взаимодействие с Вами по вопросам, связанным с обработкой и рассмотрением Вашего обращения в Фонд, а также оказанием помощи по результатам принятого решения; составления отчетов об оказанной помощи и направления их благотворителям.

В ходе заполнения Вами онлайн-анкеты мы попросим Вам дать Фонду согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете. Для начала мы попросим Вас сделать это в электронной форме. При этом в дальнейшем мы также можем попросить Вас подтвердить согласие на обработку персональных данных Фондом в письменной Форме на бумажном носителе.

2.2 Когда Вы оставляете запрос на участие в реабилитационных программах Фонда

В рамках реабилитационного проекта Фонда проводятся различные мероприятия, направленные на психологическую и социальную реабилитацию детей, перенесших тяжелые заболевания. Если Вашему ребенку (благополучателю) требуется реабилитация после онкогематологического или онкологического заболевания, и Вы хотите, чтобы он участвовал в реабилитационных программах, пожалуйста, заполните соответствующую онлайн-анкету.

При заполнении Вами онлайн-анкеты мы попросим Вас дать согласия на обработку персональных данных благополучателя, а также его законного представителя (где применимо).

Мы просим предоставить нам следующие категории персональных данных благополучателя: фамилия, имя, отчество благополучателя; дата рождения благополучателя; диагноз; сопутствующие заболевания; дата начала заболевания; дата окончания лечения; физические, психологические и эмоциональные особенности; сведения о лечащем враче; информация об учреждении, где благополучателю оказывалась или оказывается медицинская помощь, а также о медицинском учреждении, к которому прикреплен благополучатель по месту жительства; информация, с кем находился благополучатель во время лечения; состав семьи благополучателя и контактная информация; информация о необходимости помощи в учебе; наличие загранпаспорта; информация об участии благополучателя в реабилитационных программах; адрес фактического проживания, включая информацию о дальности от Москвы и временной разнице с Москвой; телефон; адрес электронной почты; информация о готовности отпускать благополучателя в российские и зарубежные реабилитационные лагеря, а также участвовать в семейных реабилитационных программах; информация о готовности оплачивать проезд до места проведения программы реабилитации.

Если Вы хотите, чтобы Фонд при осуществлении взаимодействия знал чуть больше и по возможности учитывал это при организации участия благополучателя в реабилитационных программах, Вы можете также сообщить нам информацию о предпочтениях, хобби и интересах благополучателя; информацию об образовании благополучателя; информацию об уровне дохода семьи.

Собранные нами при заполнении Вами формы обращения для участия в реабилитационном проекте персональные данные мы будем обрабатывать для следующих целей: организация и обеспечение участия благополучателя в реабилитационных программах; взаимодействие с медицинскими учреждениями, реабилитационными центрами и клиниками, взаимодействие с волонтерами, вовлеченных в оказание помощи при реализации реабилитационных программ, а также привлечение третьих лиц для организации реабилитационных программ.

2.3 Когда Вы осуществляете пожертвование

Мы ценим Ваше желание помочь тяжелобольным пациентам и прилагаем все усилия, что бы обеспечить максимально удобные условия для осуществления пожертвований. Наш Сервис позволяет Благотворителям перевести пожертвования на счет Фонда различными способами, в том числе путем заполнения небольшой онлайн-анкеты и осуществления перевода денежных средств в режиме онлайн.

При заполнении онлайн-анкеты мы попросим Вас указать тип пожертвования (ежемесячно/единовременно), а также сообщить нам Вашу фамилию, адрес электронной почты, , а также номер телефона (при пожертвовании по номеру телефона).

Если Вы хотите, чтобы Фонд при осуществлении взаимодействия с Вами знал о Вас чуть больше, Вы можете сообщить нам свое имя и отчество, страну, город, адрес места проживания. Вы также можете на свое усмотрение указать цель пожертвования или оставить дополнительные комментарии к пожертвованию.

Мы будем обрабатывать Ваши персональные данные для целей осуществления уставной деятельности Фонда; заключения и исполнения договора пожертвования; направления отчетов о расходовании пожертвованных денежных средств; осуществления возврата пожертвованных денежных средств; составления отчетов о пожертвованных средствах; направления информационных сообщений с просьбами о помощи; направления благодарственных писем и поздравлений.

При осуществлении Вами пожертвования мы попросим Вас ознакомиться и принять условия договора-оферты. После того, как Вы согласитесь с условиями договора-оферты, между Вами и Фондом будет заключен договор пожертвования, и мы будем обрабатывать Ваши персональные данные, полагаясь на необходимость его исполнения.

2.4 Когда Вы регистрируетесь как донор

Некоторые заболевания невозможно вылечить без переливания донорской крови и ее компонентов. Мы выражаем глубокую признательность всем, кто сдает донорскую кровь и регистрируется в нашем реестре безвозмездных доноров крови.

Наш Сервис позволяет зарегистрироваться в качестве донора с помощью заполнения онлайн-анкеты.

При заполнении Вами нашей онлайн-анкеты мы попросим Вас дать согласие на обработку Ваших персональных данных и предоставить нам следующие категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты; город проживания, страна (регион) регистрации; дата рождения; группа крови; информация о том, являлся ли субъект персональных данных донором ранее; а также подтверждение того, что вы готовы быть донором на безвозмездной основе.

Помимо этого, мы также попросим Вас ознакомиться со списком противопоказаний к донорству и подтвердить нам, что такие противопоказания у Вас отсутствуют - в ином случае Вы не сможете зарегистрироваться в качестве донора и, соответственно, мы не соберем и не будем обрабатывать Ваши персональные данные, указанные выше. Вы также можете рассказать нам откуда Вы узнали о Фонде, сообщить нам в каком районе Вам было бы удобнее сдавать кровь, а также любую иную дополнительную информацию, которую сочтете необходимой Фонду для достижения целей, указанных в настоящем Разделе.

Мы будем обрабатывать Ваши персональные данные для цели обеспечения возможности Вашего участия в донорской программе Фонда, что включает в себя регистрацию в базе доноров, поиск доноров, подходящих для цели оказания помощи определенным благополучателям, направление Вам как потенциальному донору информационных сообщений с просьбой об оказании помощи, направление информации о Вас как о доноре в медицинское учреждение для оказания помощи благополучателям.

2.5 Когда Вы регистрируетесь в качестве волонтера

Волонтер – это человек, который бесплатно и добровольно делает что-то для других людей. Фонд выражает признательность всем тех, кто хотел бы стать нашим волонтёром. Для того, чтобы упростить процедуру регистрации в качестве волонтера, на нашем сайте размещены онлайн-анкеты, заполнение которых станет первым шагом к началу участия в волонтерском проекте.

Общими категориями персональных данных, которые мы собираем в отношении любого потенциального волонтера являются фамилия, имя; адрес электронной почты, номер телефона.

Мы привлекаем волонтеров для оказания помощи в различных формах и видах деятельности. При этом каждая из них имеет свою специфику, которая отражается на том объеме персональных данных, которые нам необходимы. В частности, мы имеем в виду следующие формы и виды волонтерской помощи и категории персональных данных:

● Внебольничный волонтер: информация о ближайшей станции метро к месту проживания; информация о возрасте, подтверждающая достижение совершеннолетия. Если Вы хотите, чтобы Фонд при осуществлении взаимодействия с Вами знал о Вас чуть больше, Вы можете сообщить нам дополнительную информацию о ближайшей станции метро к месту работу и/или учебы; об удобном времени, в которое Вы готовы помогать, в том числе в виде комментария; о Ваших полезных навыках и возможностях.

● Волонтер-водитель: ближайшие станции метро к работе; ближайшие станции метро к дому; время, в которое вы можете помогать; информация о том, какие поездки Вы готовы совершать; вместимость/тип транспортного средства. По вашему желанию Вы также можете предоставить нам следующие данные о Вас: дополнительный номер телефона; район проживания; информация о перевозке в автомобиле домашних животных; оставить комментарий с иной дополнительной информацией.

● Волонтер-дизайнер: город проживания; занятость; опыт работы, навыки дизайна. Вы также можете на свое усмотрение предоставить Фонду следующие данные: Skype/ICQ/ другие контакты; информация о профильном образовании; информация о владении специализированными компьютерными программами; информация о техническом обеспечении, предоставить примеры своих работ.

2.6 Размещение на сайте персональных данных благополучателей

На нашем сайте мы размещаем сведения о некоторых благополучателях, которым помощь оказывалась, оказывается или еще только требуется. Это делается для того, чтобы ускорить сбор необходимых для оказания помощи ресурсов и начало оказания помощи, отчитаться и рассказать о ходе и результатах оказания помощи.

Мы размещаем данные благополучателей на сайте только при наличии соответствующего согласия благополучателя или его законного представителя (где применимо). Если Вы являетесь таким лицом, Вы можете в любой момент отозвать у нас свое согласие, и мы прекратим обработку персональных данных соответствующим образом. Для этого направьте нам соответствующий запрос как описано в Разделе 13 Политики.

3 ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Фонд обрабатывает персональные данные только при наличии законных оснований для их обработки. Помимо законных оснований, описанных выше в Разделе 2 настоящей Политики, Фонд обрабатывает персональные данные в следующих случаях:

(A) при наличии согласия на обработку персональных данных;

(B) для исполнения договора, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

(C) для осуществления прав и законных интересов Фонда или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации;

(D) для выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Фонд функций, полномочий и обязанностей;

(E) при наличии иных законных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4 КАК МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Мы обрабатываем персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (смешанная обработка).

При обработке персональных данных мы совершаем следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Кроме того, когда мы размещаем персональные данные на сайте, они становятся доступными неограниченному кругу лиц. Это означает, что мы осуществляем распространение этих персональных данных. При этом еще раз обращаем Ваше внимание, что мы делаем это только при наличии согласия субъекта персональных данных или его законного представителя, которое может быть отозвано у Фонда в любой момент.

5 ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

По общему правилу, Фонд не осуществляет трансграничную передачу Ваших персональных данных. Однако в современных реалиях довольно сложно обойтись без использования сложных информационных систем и ИТ-инфраструктур.

Некоторые такие системы и инфраструктуры могут быть расположены за пределами России, преимущественно в странах Европейского союза, а также в некоторых случаях в Великобритании. При этом мы в любом случае принимаем все меры для того, чтобы обеспечить соблюдение требования об осуществлении обработки персональных данных с использованием баз данных, расположенных на территории России, то есть так называемого требования «локализации персональных данных».

6 ИНФОРМАЦИЯ О ВАС, СОБИРАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES

Чтобы улучшить работу Сервиса и сделать его более удобным для использования, Фонд может использовать специальную технологию cookies. Фонд понимает, что в определенной степени файлы cookies должны рассматриваться в качестве персональных данных, и работа с ними должна регулироваться соответствующим законодательством. В этом разделе Политики Вы можете узнать, что такое файлы cookies и как Фонд их использует.

Что такое файлы cookies? Cookies – это маленькие файлы данных, которые Сервис хранит на Вашем устройстве и используется для записи определенных действий на Сервисе, путем хранения данных, которые могут быть обновлены и восстановлены. Эти файлы хранятся на Вашем устройстве и содержат данные, которые не наносят ущерба Вашему оборудованию. Они используются для записи Ваших предпочтений, таких как выбранный язык и данные доступа, а также для персонализации Сервиса.

Cookies могут также использоваться для хранения информации о том, как Вы используете сайт. Например, с какой страницы или с какого рекламного «баннера» был выполнен переход на Сервис.

Какие типы cookies использует Фонд и для каких целей?

Сессионные файлы cookies: временные фалы cookies, которые хранятся среди файлов cookies Вашего браузера до тех пор, пока Вы не покинете страницу; эти файлы не хранятся на Вашем жестком диске. Сведения, получаемые с помощью этих файлов, помогают нам анализировать направления сетевого трафика. В конечном итоге они позволяют Фонд улучшить содержание Сервиса и упростить его использование.

Постоянные файлы cookies: эти файлы хранятся на жестком диске компьютера, и Сервис распознает их каждый раз, когда Вы заходите на него. У постоянных файлов cookies есть определенный срок действия. После истечения этого срока действия они перестают функционировать. Постоянные файлы cookies позволяют Сервису запоминать информацию и настройки для последующих визитов пользователей, делая таким образом просмотр сайтов более удобным и быстрым.

Технические файлы cookies: технические файлы cookies необходимы для правильной работы Сервиса и корректного использования различных предлагаемых на нем персональных возможностей и услуг. Например, такие cookies могут использоваться для технической поддержки работы сессии, контроля времени отклика, использования элементов безопасности и т. д.

Файлы cookies для персонализации: эти файлы cookies позволяют Вам выбрать или персонализировать определенные свойства Сервиса, например, посредством определения языка, региональной конфигурации или типа браузера.

Маркетинговые файлы cookies: Фонд использует такие cookies для того, чтобы отслеживать Ваше поведение на Сервисе и на основании этого корректировать его содержание.

Аналитические файлы cookies: Фонд использует cookies для получения сведений о настройках браузеров и для анализа Вашего поведения на Сервисе для целей улучшения производительности Сервиса.

В частности, Фонд использует следующие инструменты, что подразумевают использование аналитических файлов cookies:

(A) Google Analytics, дополнительную информацию об инструментах аналитики, предоставляемых Google, можно получить на: https://www.google.com/analytics/.

(B) Яндекс.Метрика, Вы можете найти дополнительную информацию о Яндекс.Метрика на: https://yandex.ru/support/metrika/.

(C) Mindbox, Вы можете найти дополнительную информацию о Mindbox на: https://mindbox.ru/.

Может оказаться, что некоторые файлы cookies, используемые на данном сайте, не имеют отношения к Фонду. Это связано с тем, что на некоторых страницах расположены элементы, полученные со страниц третьих лиц. Так как эти элементы получены с других страниц, Фонд не может контролировать конфигурацию этих файлов cookies. Если Вы хотите изменить свои предпочтения в отношении конфигурации файлов cookies, Вам следует обратиться за получением соответствующих сведений на сайты таких третьих лиц.

Ваши возможности в части управления cookies

Мы попросим Ваше отдельное согласие на обработку файлов cookies. Если Вы не предоставите такое согласие, то мы будем обрабатывать только технические файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования нашего Сервиса.

Вы также можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку файлов cookies и удалить файлы cookies, хранящиеся на Вашем компьютере, изменив настройки своего браузера. Ниже Вы найдете ссылки на дополнительную информацию о том, как изменить настройки соответствующего браузера.

(D) Chrome (RU): https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru.

(E) Explorer (RU): https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies.

(F) Firefox (RU): https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukovispolzuemyh-veb-s.

(G) Safari (RU): https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac.

Наконец, если Вы хотите контролировать процесс установки файлов cookies, Вы можете установить в свой браузер специальные программы или дополнения, известные как инструменты запрета отслеживания, позволяющие Вам выбирать, какие файлы cookies Вы разрешаете хранить на своем устройстве.

7 КАК ДОЛГО МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Мы обрабатываем Ваши персональные данные не дольше, чем это требуется для достижения целей их обработки, указанных в Политике.

После достижения целей обработки персональных данных Фонд прекратит обработку и уничтожит персональные данные (а также обеспечит прекращение обработки и их уничтожение привлеченными к обработке третьими лицами) в течение 30 дней, за исключением случаев, когда законодательство требует это сделать в более короткий срок. В таком случае мы примем меры, чтобы соблюсти данное требование и прекратить обработку (и обеспечить ее прекращение привлеченными третьими лицами) в установленный срок.

Мы также прекратим обработку Ваших персональных данных (а также обеспечим прекращение обработки привлеченными к обработке третьими лицами), в случае если Вы отзовете согласие на обработку данных (в случаях, когда согласие является единственным законным основанием для обработки Ваших персональных данных).

Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем в некоторых случаях продолжить обработку персональных данных после отзыва согласия, когда это требуется для выполнения наших обязанностей, возникающих в силу применимого законодательства, или, когда Фонд вправе осуществлять обработку персональных данных при наличии иных законных оснований. Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных, пожалуйста, направьте нам соответствующий запрос как описано в Разделе 13 Политики.

8 УЧАСТВУЮТ ЛИ ТРЕТЬИ ЛИЦА В ОБРАБОТКЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

Передача персональных данных в рамках повседневных процессов деятельности Фонда

Осуществление деятельности в современных условиях предполагает привлечение множества специалистов и консультантов по техническим и иным вопросам, а также использование сложных информационных систем и ИТ-инфраструктур, в том числе в связи с обработкой Ваших персональных данных и обеспечением их конфиденциальности и защищенности.

Привлекая указанных лиц и когда требуется в соответствии с законодательством, поручая им обработку персональных данных от нашего имени, Фонд, будучи оператором Ваших персональных данных, обеспечивает соблюдение указанными третьими лицами конфиденциальности в отношении Ваших данных, а также принятие ими необходимых организационных, юридических и технических мер защиты. Привлекаемые нами третьи лица обрабатывают Ваши персональные данные исключительно для целей оказания нам соответствующих услуг и путем совершения определенных нами операций с Вашими персональными данными. Ни при каких обстоятельствах такие лица не должны осуществлять обработку Ваших персональных данных для целей, противоречащих целям, указанным в данной Политике.

Соблюдение законов, судебных и административных процедур и обязанностей по раскрытию информации

Фонд может передавать Ваши персональные данные в следующих случаях (если это необходимо в соответствии с применимым законодательством или не противоречит ему):

(A) Для соблюдения требований применимого законодательства, решений судов, запросов компетентных государственных органов.

(B) В связи с проводимым расследованием.

(C) В целях расследования или оказания помощи в предотвращении любого нарушения применимого законодательства, а также настоящей Политики.

(D) Для защиты прав, имущества и обеспечении безопасности Фонда и наших работников, благополучателей, их законных представителей, доноров, благотворителей, волонтеров, пользователей Сервиса или других лиц, а также в других случаях в соответствии с применимым законодательством.

Если Вы хотите получить больше информации о третьих лицах, которые участвуют в обработке Ваших персональных данных и (или) которым Ваши данные передаются, пожалуйста направьте соответствующий запрос как описано в Разделе 13 Политики.

9 СЕРВИСЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

Сервис может содержать ссылки на сайты и приложения третьих лиц, в то же время сторонние сайты и приложения также могут отсылать к нашему Сервису. Кроме того, наше приложение Вы можете скачать только из магазинов приложений – App Store и Google Play.

Фонд не имеет отношения и несет ответственности за обработку Ваших персональных данных на таких сторонних сайтах, приложениях и в магазинах приложений, а также политики и практики, применяемые их владельцами, администраторами и другими лицами, в отношении обработки персональных данных пользователей.

В связи с эти мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с условиями использования и политикой конфиденциальности каждого посещаемого и используемого Вами стороннего сайта, приложения и магазина приложений.

10 КАКИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИНИМАЕТ ФOНД?

Одним из ключевых принципов обработки Ваших персональных данных Фондом является обеспечение их конфиденциальности и защищенности. Для этого Фонд принимает и будет принимать технические, юридические и организационные меры безопасности в отношении Ваших персональных данных, в частности:

(A) назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;

(B) принимает локальные нормативные акты в отношении обработки персональных данных;

(C) заключает договоры с лицами, обрабатывающими персональные данные по поручению Фонда, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»;

(D) знакомит работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными нормативными актами Фонда по вопросам обработки персональных данных и (или) проводит обучение указанных работников;

(E) ведет постоянно обновляемые записи обо всех лицах, имеющих право доступа к системам, в которых хранятся персональные данные, с указанием процедур обработки данных, которые они имеют право осуществлять;

(F) предоставляет неограниченный доступ к настоящей Политике;

(G) защищает от неконтролируемого проникновения помещения, в которых размещена информационная система, где обрабатываются Ваши персональные данные (в том числе путем установления замков на дверях помещений, системы контроля доступа, использования системы видеонаблюдения в разрешенных законом случаях);

(H) защищает информацию с помощью специальных средств защиты данных (в том числе путем использования программного брандмауэра, современных методов обмена данными, реализации защищенного удаленного доступа через внешние информационно-коммуникационные сети);

(I) вводит надлежащие механизмы, включая имена пользователей и секретные пароли, чтобы обеспечить доступ к персональным данным исключительно лицам, имеющим право доступа к таким данным, причем в той мере, в какой им необходимо иметь такой доступ для осуществления их обязанностей;

(J) проверяет и принимает меры к тому, чтобы каждое лицо, имеющее право доступа к системам и/или папкам, в которых хранятся персональные данные, знало о своих обязанностях и процедурах обработки, связанных с такими данными, а также об ответственности;

(K) устанавливает антивирусные программы с целью защиты персональных данных;

(L) устанавливает разграниченный доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационной(-ых) системе(-ах) Фонда;

(M) вводит надлежащие процедуры резервирования и восстановления персональных данных;

(N) обеспечивает регулярное резервное копирование персональных данных;

(O) ограничивает неуспешные попытки доступа к информационной системе;

(P) осуществляет блокирование и удаление учетных записей уволенных работников, которые имели доступ к персональным данным для выполнения должностных обязанностей;

(Q) обеспечивает бесперебойное питание устройств, используемых для доступа к информационной системе;

(R) хранит материальные носители персональных данных в несгораемых металлических шкафах и сейфах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

(S) при неавтоматизированной обработке персональные данные обособляются от иной информации путем фиксации на отдельных материальных носителях либо в специальных разделах или полях форм и бланков, которые могут содержать персональные данные;

(T) при неавтоматизированной обработке Фонд не допускает фиксацию на одном материальном носителе данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. При такой обработке для персональных данных, обрабатываемых с несовместимыми целями, используются различные материальные носители, хранящиеся отдельно друг от друга;

(U) работники Фонда, осуществляющие неавтоматизированную обработку персональных данных, информируются об особенностях и правилах осуществления такой обработки.

Фонд принимает другие необходимые юридические, организационные и технические меры по защите персональных данных от незаконного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, передачи, распространения, а также других незаконных действий в отношении персональных данных, в частности, меры, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства от 01.11.2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и другими нормативными правовыми актами.

11 ВАШИ ПРАВА В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

У Вас есть следующие права в отношении обработки персональных данных Фондом:

(A) Отозвать согласие на обработку Ваших персональных данных Фондом.

(B) Требовать от Фонда уточнения, исключения или исправления, а также блокирования и уничтожения неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для Фонда персональных данных.

(C) Получать доступ к своим персональным данным и, в частности, получать от Фонда следующие сведения:

(i) категории обрабатываемых персональных данных;

(ii) цели обработки персональных данных;

(iii) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ (за исключением работников Фонда);

(iv) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;

(v) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

(vi) иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(D) Осуществлять иные права в сфере защиты персональных данных, предусмотренные действующим российским законодательством.

12 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Фонд оставляет за собой право изменять и обновлять настоящую Политику конфиденциальности.

Если мы примем решение изменить или обновить нашу Политику конфиденциальности, мы опубликуем эти изменения здесь, чтобы Вы всегда знали, как мы обрабатываем Ваши персональные данные. Также для Вашего удобства здесь будет храниться архив версий нашей Политики конфиденциальности.

Если какие-либо изменения настоящей Политики конфиденциальности потребуют в соответствии с применимым законодательством получения Вашего согласия на дальнейшую обработку данных в соответствии с измененными условиями Политики, направляя Вам уведомление, мы попросим у Вас такое согласие и предоставим возможность отказаться от принятия таких изменений и дальнейшей обработки персональных данных.

13 К КОМУ Я МОГУ ОБРАТИТЬCЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РЕАЛИЗАЦИИ МОИХ ПРАВ?

Для реализации Ваших прав и по любым вопросам, связанным с обработкой персональных данным, Вы можете обратиться в Фонд лично и заполнить в офисе Фонда соответствующий запрос/уведомление, либо направить нам запрос:

(A) По адресу электронной почты:donate@podari-zhizn.ru; info@podari-zhizn.ru;или

(B) Почтой: 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А, этаж 1;

Обращаем Ваше внимание на то, что мы не рассматриваем анонимные обращения. При получении от Вас обращения мы также можем попросить Вас подтвердить свою личность (путем предоставления Ваших паспортных данных) до направления Вам ответа.