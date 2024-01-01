Просто помочь

Присоединяйтесь к благотворительному сбору Владимира Преснякова, чтобы поддержать детей с онкологическими заболеваниями, которым помогает фонд «Подари жизнь».

8 ноября у Владимира Преснякова вышла песня и клип «Только ты никогда», основанная на реальных событиях. Она о самом большом и светлом чувстве, которое будет, несмотря ни на что, всегда жить в сердце родителей. Эта история привела артиста к мысли, что он хочет помочь фондам, которые работают с детьми. Режиссером клипа стала Надежда Михалкова, которой удалось бережно и точно передать глубокие смыслы песни-посвящения.

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Все доходы от песни будут перечисляться в благотворительные фонды, с которыми Владимир давно сотрудничает. Вы можете присоединиться к этой инициативе и сделать благотворительный взнос в фонд «Подари жизнь». «Я сам отец и даже представить себе не могу, что ощущают мама и папа, которые потеряли своего ребенка. Благодарю родителей, которые доверили мне рассказать их очень личную историю в песне и клипе», — отмечает Владимир Пресняков.

Я сам отец и даже представить себе не могу, что ощущают мама и папа, которые потеряли своего ребенка. Благодарю родителей, которые доверили мне рассказать их очень личную историю. Владимир Пресняков, певец, музыкант