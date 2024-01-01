Просто помочь
8 ноября у Владимира Преснякова вышла песня и клип «Только ты никогда», основанная на реальных событиях. Она о самом большом и светлом чувстве, которое будет, несмотря ни на что, всегда жить в сердце родителей. Эта история привела артиста к мысли, что он хочет помочь фондам, которые работают с детьми. Режиссером клипа стала Надежда Михалкова, которой удалось бережно и точно передать глубокие смыслы песни-посвящения.
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Все доходы от песни будут перечисляться в благотворительные фонды, с которыми Владимир давно сотрудничает. Вы можете присоединиться к этой инициативе и сделать благотворительный взнос в фонд «Подари жизнь». «Я сам отец и даже представить себе не могу, что ощущают мама и папа, которые потеряли своего ребенка. Благодарю родителей, которые доверили мне рассказать их очень личную историю в песне и клипе», — отмечает Владимир Пресняков.
Я сам отец и даже представить себе не могу, что ощущают мама и папа, которые потеряли своего ребенка. Благодарю родителей, которые доверили мне рассказать их очень личную историю.Владимир Пресняков,певец, музыкант
Детский рак лечится. Уже 18 лет благотворительный фонд «Подари жизнь» работает для того, чтобы любой ребенок или взрослый до 25 лет с онкологическим или гематологическим заболеванием мог получить самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку.