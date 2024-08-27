Абдусамаду Жучкову, пациенту Российской детской клинической больницы, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.
Абдусамаду шесть лет, он приехал лечиться в Российскую детскую клиническую больницу из Брасовского района Брянской области. У мальчика рецидив острого лимфобластного лейкоза. 21 августа состоялась пересадка костного мозга, донором стала мама. С этого момента прошло совсем немного времени, но трансплантат уже начал функционировать. Однако не все так просто, есть инфекционные осложнения, иммунитет не справляется и Абдусамаду необходимы переливание донорских гранулоцитов.
Первая группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 8.30 до 11.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Абдусамада Жучкова.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
Новости
Абдусамаду нужны донорские гранулоциты
Пациенту Российской детской клинической больницы нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.
Саше нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.
Где сдать кровь в выходные сентября
В рабочие выходные доноров ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови и ГКБ №52. Ситуация с нехваткой крови в РДКБ и Центре Рогачева до конца не разрешилась, пожалуйста, приходите.