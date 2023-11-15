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Анфисе нужны донорские гранулоциты

5 декабря 2023Донорство
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Анфисе Астафоровой, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.

Анфисе в феврале исполнится два года. Три месяца назад у девочки диагностировали острый миелобластный лейкоз, на лечение в Москву она приехала из Ростовской области. На фоне химиотерапии у девочки сильно ослаб иммунитет и появились серьезные инфекционные проблемы. Сейчас Анфисе необходимо справиться с этими осложнениями: для этого нужны донорские гранулоциты.

Первая группа, резус-фактор любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.

  • На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Анфисы Астафоровой.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

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