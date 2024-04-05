Беги, улыбайся, помогай

Объявлен старт регистрации на Международный благотворительный забег юристов Legal Run, который пройдет в этом году уже в одиннадцатый раз. Это фандрайзинговый проект, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и других региональных фондов.