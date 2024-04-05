Две важные новости про благотворительный забег юристов Legal Run. Первая — открыта онлайн-регистрация участников; вторая — главный московский забег состоится в Мещерском парке уже 18 мая.
Объявлен старт регистрации на Международный благотворительный забег юристов Legal Run, который пройдет в этом году уже в одиннадцатый раз. Это фандрайзинговый проект, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и других региональных фондов.
Незримо присутствовать на забеге в Мещерском парке будет амбассадор фонда Валдис Пельш
Видео: Legal Run
Официальные забеги пройдут в различных городах с мая по июнь. Ищите информацию о точных датах и локациях на страницах городов.
18 мая большой забег состоится в Москве. Площадкой забега впервые станет Парк Мещерский, дистанции для забега — 5 и 10 км.
8 июня большой забег состоится в Санкт-Петербурге.
5 000 человек
ожидаемое количество участников
Эстафету марафона Legal Run подхватят в Благовещенске, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Калининграде, Казани, Ростове-на-Дону, Дубае, Белграде, Мурманске, Саратове, Волгограде, в Тюмени и Лимасоле.
В эти же дни по всему миру пройдет акция Global Legal Run — глобальные флэшмобы юристов в поддержку проекта Legal Run.
Онлайн-регистрация уже открыта, поддержать подопечных «Подари жизнь» можно во время регистрации. За годы существования проекта было собрано более 27 млн рублей, помощь получили 97 детей из разных регионов России.
Принять участие
Онлайн-регистрация на сайте Legal Run
Новости
Беги, улыбайся, помогай
Две важные новости про благотворительный забег юристов Legal Run. Первая — открыта онлайн-регистрация участников; вторая — главный московский забег состоится в Мещерском парке уже 18 мая.
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