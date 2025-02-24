Благотворительность — это праздник

Поэтому о ней надо не только говорить, но и петь! Решила Таисия Вилкова, амбассадор «Подари жизнь», и пригласила артистов провести «Вечерний утренник для взрослых». Было трогательно, динамично, задорно и немного грустно. Отличный коктейль и не только для вечера в понедельник.

Да, именно так: коктейль чувств, эмоций, переживаний и впечатлений. Потому что все в этот вечер происходило стремительно. Сначала как на машине времени зрители возвращались в детство, когда, застыв перед телевизором, смотрели любимые (мульт)фильмы и переживали за героев: пиратов, рыцарей и прекрасных дам. А потом мгновенно перемещались обратно, потому что на экране появлялись герои дня сегодняшнего — дети — подопечные «Подари жизнь», ради которых все и собрались в зале. Фильм про них сняла Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда, она же автор идеи и режиссер «Вечернего утренника для взрослых».

Помогать просто. Иногда достаточно купить билет и прийти на концерт Видео: Евгения Ванеева

«Сегодня мы поем детские песни, а совершаем взрослый важный поступок. Всем нам очень нужно иногда чувствовать себя детьми. Возвращаться в состояние открытого сердца, свободы и уверенности в себе. Именно это помогает двигаться навстречу миру и делать добрые дела. В песнях нашего детства, которые были созданы великими композиторами и поэтами, очень много недетских смыслов. И в контексте сегодняшнего времени они звучат особенно громко. И сегодня мы все здесь именно для того, чтобы вернуться и вспомнить, какими мы были. Ничего не боялись, верили в то, что нам все по плечу, и мечтали о чем-нибудь совершенно невероятном. Я думаю, если у нас получится поймать это состояние, мир точно станет чуточку лучше».

Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда Фото: Ирина Полярная

Музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска» (малая сцена МДМ) продолжил традицию благотворительных концертов, с которых 20 лет назад и начался фонд «Подари жизнь». Первый концерт состоялся 1 июня 2005 года в «Современнике». Он назывался «Подари мне жизнь», в нем участвовали известные и популярные артисты того времени. Главная идея звучала так: «Мы хотим рассказать, что детский рак излечим. Мы верим, что нет на Земле человека, который отказался бы спасти полторы тысячи детей, если бы знал, что может спасти их». Собранные на концерте деньги были потрачены на аппарат по облучению донорской крови. Да, тогда были такие потребности. Сейчас они другие, но их по-прежнему много. И по-прежнему детям с тяжелыми заболеваниями крови нужна помощь всех, кому не все равно, чье сердце открыто и душа поет.

Марк Тишман, певец, попечитель фонда Фото: Александра Добротина 1 из 8

Риналь Мухаметов, Марк Тишман, Петр Налич, Эльмира Диваева, Павел Артемьев, Муся Тотибадзе, Павел Левкин, Александр Арсентьев и Александр Матросов (именно так, дуэтом), а также Диана Арбенина — конечно, с бывшей подопечной фонда Соней Пятницей и, конечно, с песней «Южный полюс». А еще пластилиновая ворона, Электроник, Красная Шапочка, Петров и Васечкин, Черепаха и Львенок, принцессы, пираты, рыцари… «Прекрасное далеко» в исполнении Петра Налича и «Крылатые качели» от детского хора «Белый пароход». И все это — под нарезку из любимых фильмов и мультиков, а также кадры из Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Весь вечер все искусно смешивалось и перемешивалось, но, как ни странно, именно это смешение чувств и дарило удивительное настроение. Зрителям обещали концерт, а получилось в итоге настоящее театрализованное представление.

2 354 242 рубля было собрано, пожертвования продолжают поступать

Выступление Дианы Арбениной началось с видео, в котором совсем еще маленькая Соня Пятница старательно выговаривает текст песни «Южный полюс». Сразу после того выступления Соня сказала Диане, что хотела бы спеть с ней еще разок. «Не разок», — поправила ее Диана. Так и получилось. После они встречались на всех концертах фонда. И в этот раз они снова были на сцене вместе. И исполнили не только «Южный полюс», но и «Облака — белогривые лошадки», конечно, вместе с залом, который откликнулся всей душой. «Сегодня вы стали свидетелями торжества жизни! Перед вами Соня, маленькая, невероятная девочка, которой уже 21 год. Она всем доказала, что, если хочешь жить, а остальным не все равно, можно победить».

Диана Арбенина и Соня Пятница Фото: Александра Добротина

Помогать легко, и можно делать это по-разному. Иногда достаточно купить билет и прийти на концерт. Получить радость и впечатления от спектакля, увидеть в фильме глаза детей, услышать их голоса и проникнуться (заразиться!) их терпением и стойкостью. Почувствовать вокруг себя людей, которым не все равно, вдохновиться продолжать быть частью огромного сообщества. «Спасибо всем, кто только присоединился к нашему фонду, и всем, кто уже много лет с нами, я вижу много знакомых лиц, — обратился к залу Марк Тишман, певец и попечитель “Подари жизнь”. — Вы и есть фонд, и мы все вместе делаем классное дело, которое нужно в первую очередь нам самим».

Риналь Мухаметов, актер, музыкант, попечитель фонда Фото: Ирина Полярная

«Детские песни — взрослая помощь. Это даже не лозунг сегодняшнего концерта, а мантра, которую нужно повторять, чтобы действовать — для этого у каждого из нас есть много природных предпосылок. Надо просто прислушиваться к себе, — поделился Риналь Мухаметов, актер, музыкант, попечитель “Подари жизнь”. — Мы же не задаемся вопросом, почему мы пьем, дышим, почему нам необходим кислород. Мы должны помогать детям для того, чтобы жить. Потому что дети — наше будущее. Дети — наш кислород. Наше истинное счастье».

Спасибо, что были с нами на концерте, спасибо, что вы с нами всегда! Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 7