«Давайте сделаем так, чтобы Усачевский нас запомнил»

Это предложил во время выступления Артем Якимов, солист группы «Лампабикт». Поддержка и правда была потрясающей! Как и все, что происходило на дне фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке в прошедшую субботу.

И это уже во второй раз! Снова ярко, громко и насыщенно. Очень много посетителей, артистов, которые встали за прилавки и примерили на себя роль официантов, а также певцов и музыкантов с необыкновенным концертом. Плюс море впечатлений, мастер-классы для детей, квесты со сказочными персонажами, мерч фонда «Это мне по силам — любить», сюрпризы от Усачевского рынка и потрясающий кулинарный мастер-класс, который провели Максим Виторган и шеф-повар рынка Михаил Согомонян.

Это нам по силам — помогать, любить, быть рядом Видео: Евгения Ванеева

Артисты, которые приехали поддержать фонд, с воодушевлением пробовали себя в роли продавцов и охотно делились с нами своими впечатлениями. «Я люблю детей, я сам отец, поэтому был рад поддержать этот праздник, — поделился актер Сергей Кемпо, стоя за прилавком FAVE. — Прекрасная идея для помощи детям: очень ярко, все радуются, можно и поесть, и пообщаться, и потанцевать, и музыку послушать». На вопрос «а чем вы заняты здесь сегодня» актер Сергей Новосад, стоя за прилавком Vitamin&Smoothie Bar Macadamia, сначала хотел отшутиться: «Я пытаюсь не мешать профессионалам делать коктейли из фруктов!» Но потом добавил: «Ну а если серьезно, то, конечно, я пришел сегодня, чтобы поддержать подопечных фонда. Если я как актер могу как-то помочь, то я очень рад. Потому что в такие моменты я ощущаю реальную пользу от выбора своей профессии».

777 457 рублей было собрано за день

Очаровательная Маргарита Мамун активно принимала заказы в PIMS. «Для меня это новый классный опыт, и еще вдвойне, втройне приятнее, что таким образом я помогаю детям. С фондом мы дружим давно, я стараюсь принимать участие в различных мероприятиях, но в таком формате я впервые. Мне кажется, такая помощь легка и непринужденна. Можно взять с собой детей и показать им, что помогать — это легко и здорово». Вкусную пасту можно было заказать у улыбчивой Ульяны Пылаевой в паста-баре Love it: «Иногда возникает большое желание помочь, но ты не знаешь, как это сделать адресно, конкретно. Поэтому хорошо, что есть фонды, которые становятся проводниками для нас, обычных людей, к тем, кому нужна помощь. Классно, когда это происходит еще и в такой творческой и доброй атмосфере. Чем больше таких событий в нашей жизни, тем очевиднее, что благотворительность будет восприниматься как норма. И тем светлее будет наше будущее».

Риналь Мухаметов Фото: Оксана Зволинская 1 из 10

В Zielinski&Rozen можно было сделать покупки у Риналя Мухаметова, в корейском кафе Soul Seoul Митя Хрусталев рекомендовал различные блюда, а Дарья Урсуляк накормила всех желающих котлетами в Mon Cotlette. Вообще в этот день можно было встретить, поболтать и сфотографироваться со многими известными актерами и музыкантами! Кстати, о музыке. Участники группы «Лампабикт» поделились своими впечатлениями еще до своего выступления. «Классно, что мы здесь. Рады поддержать фонд. Такой формат был не то что мечтой, но точно в моем личном чек-листе», — рассказал Иван Кашинцев, гитарист группы. Его поддержала менеджер коллектива Александра Борисоглебская, описав происходящее как праздник любви и жизни. «Хочется делиться, дарить и множить любовь». Певица и актриса Сабина Ахмедова тоже поделилась своими эмоциями: «Фонд делает нечто огромное, а я помогаю как могу. Для меня большая радость это делать. Ценен любой, даже малый вклад. Мне кажется, такой формат — это прекрасная идея, очень непринужденная, свободная, легкая. И людям проще подключаться».

Помогать можно (и нужно) непринужденно, свободно и легко Фото: Ксения Морозова

Пока все на рынке были заняты покупками и общением со звездами, на сцене шла подготовка оборудования и саунд-чек для грандиозного музыкального благотворительного шоу. Желающих выступить в этот раз было значительно больше, и поэтому был установлен жесткий тайминг. От каждого исполнителя ждали только три концертных номера. Исключением стала группа… Но об этом чуть позже, даже если вы уже догадались. Первой на сцене появилась Сабина Ахмедова. «Спасибо фонду “Подари жизнь”, который уже столько лет делает все возможное и невозможное, чтобы дарить надежду огромному количеству людей. Спасибо за возможность быть полезной». И призвала всех участвовать и поддерживать подопечных фонда. Затем на сцене появилась Анастасия Ильинская с целым зарядом веселых танцевальных песен. «Мне так приятно быть здесь, видеть всех вас и испытывать большую радость и большое счастье от того, что все вместе мы делаем что-то большое и хорошее!»

Сабина Ахмедова Фото: Сергей Валиев 1 из 11

Тем временем свободного места в зрительном зале становилось все меньше и меньше, и вскоре стало понятно почему. Ведущий объявил группу «Лампабикт» под настоящие овации. Зрители заняли даже лестницу! «Ребята, грустно сегодня не будет! Мы споем все наши песни про любовь для сплошной радости и счастья!» — с первых аккордов заявил Артем Якимов, солист группы, а затем призвал всех обратить внимание на мерч фонда. Ограничиться тремя песнями группа, конечно, не смогла. Все ждали песню «Немерено» (и дождались), и казалось, что поет уже весь рынок: Я любовь эту буду теплить и вынашивать так, Чтоб она разрослась во мне деревом. Чтобы кончики пальцев стали ею окрашены И чтобы ее во мне немерено, немерено. После того как выступление все-таки закончилось, фанаты группы переместились на улицу, и там состоялась получасовая фотосессия с музыкантами «Лампабикт».

Сегодня на Усачевском рынке проходит благотворительная акция, но на самом деле она бессрочная: другом фонда можно стать каждый день. Присоединяйтесь к нашей большой семье! Марк Тишман, певец и амбассадор фонда

Лирические композиции инди-коллектива «Гипнобаза», который выступает на дне фонда уже второй раз, немного охладили пыл зрителей, но ненадолго. Потому что вскоре на сцене появился Марк Тишман. И музыка зазвучала так, что чуть было не закончился мастер-класс с Максимом Виторганом и шеф-поваром Усачевского Михаилом Согомоняном. Было очень громко, очень весело и уже совсем не до еды! Марк объявил, что дружит с фондом уже 15 лет, и произнес несколько важных слов: «Каждый маленький вклад складывается в ангельское дело. Сегодня здесь проходит благотворительная акция, но на самом деле она бессрочная, другом фонда можно стать каждый день. Присоединяйтесь к нашей большой семье!» Для гостей также выступили Анна Май, Svetlaya, Эмми Лин, Леся и ДжаЯмми. Лирические композиции сменялись танцевальными ритмами. Все выступления начинались со слов благодарности тем, кто принимает участие в дне фонда, а заканчивались бурными аплодисментами.

Мерч для тех, кто любит Фото: Ксения Морозова

Огромная благодарность всем, кто пришел на Усачевский рынок в субботу специально или кто стал участником праздника неожиданно для себя. Спасибо от всего сердца! Помогать легко, можно делать это весело и с удовольствием, и мы рады, что вы думаете так же, как мы! Отдельное спасибо и огромная благодарность Усачевскому рынку: генеральному директору Андрею Антропову, директору по маркетингу Александре Семеновой и всей команде! Большое спасибо артистам, которые поддержали фонд и провели с нами чудесный, незабываемый день! А также благодарность всем, кто помог нам организовать праздник: ведущему оператору систем безопасности для автомобилей и дома «Цезарь Сателлит», компании UFLOR за цветы, компании «Тридесятое царство» за шоу мыльных пузырей, ООО «Смартлайф» за Чебурашку, флористу Марии Вертелиной за помощь в украшении лестницы, компанию «Любовь Пирогова» за угощение. Отдельное спасибо онлайн-кинотеатру Premier и ведущему Сергею Хлопотенкову. Огромная благодарность инди-коллективу «Гипнобаза», группе «Лампабикт», Сабине Ахмедовой, Анастасии Ильинской, Марку Тишману, Анне Май, Svetlaya, Эмми Лин, Лесе и ДжаЯмми.