Он состоится 13 апреля, в субботу. Если вы в Москве, обязательно приходите. Всей семьей, с детьми, за покупками или просто. Будет весело, интересно и с большим смыслом.
Известные артисты и музыканты встанут за прилавки продуктовых точек и корнеров рынка, чтобы поддержать подопечных фонда. Часть вырученных от продаж средств будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
В роли продавцов будут выступать: Саша Ревенко, Дарья Урсуляк, Ольга Бодрова, Максим Виторган и другие известные артисты. А участниками акции станут гастропроекты и «Большой город».
Программа дня
13:00-20:00 Приглашенные звезды за прилавками рынка
14:00-15:30 Квест по мотивам русских сказок
14:00-17:00 Рисование мехенди
14:00-16:00 Шоу мыльных пузырей
14:00-15:30 Детский творческий мастер-класс
19:00-21:00 Ужин от шеф-повара с приглашенным гостем
19:00-21:30 Концерт
Кроме этого, гостей в этот день ждут welcome-drink от рынка, кулинарные и творческие мастер-классы, квест и вечерняя концертная программа с участием групп «Лампабикт», «Гипнобаза» и Марка Тишмана.
Ждем вас в гости!
Новости
День «Подари жизнь» на Усачевском рынке
Он состоится 13 апреля, в субботу. Если вы в Москве, обязательно приходите. Всей семьей, с детьми, за покупками или просто в гости. Будет весело, интересно и с большим смыслом.
Мили милосердия — детям
4 апреля сгорают бонусные мили участников программы «Аэрофлот Бонус» (у тех, кто не летал последние два года). Но вы можете перевести их в фонд, и тогда мы получим билеты, которые нужны детям, чтобы приехать в Москву лечиться.
«Подари жизнь» на первом месте в рейтинге RAEX
Благодарим за доверие и чувствуем большую ответственность! И, конечно, делимся с вами этой новостью, потому что фонд — это вы!