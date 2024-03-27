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День «Подари жизнь» на Усачевском рынке

4 апреля 2024Анонсы
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Он состоится 13 апреля, в субботу. Если вы в Москве, обязательно приходите. Всей семьей, с детьми, за покупками или просто. Будет весело, интересно и с большим смыслом.

Известные артисты и музыканты встанут за прилавки продуктовых точек и корнеров рынка, чтобы поддержать подопечных фонда. Часть вырученных от продаж средств будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями. 

В роли продавцов будут выступать: Саша Ревенко, Дарья Урсуляк, Ольга Бодрова, Максим Виторган и другие известные артисты. А участниками акции станут гастропроекты и «Большой город».

Программа дня

  • 13:00-20:00 Приглашенные звезды за прилавками рынка

  • 14:00-15:30 Квест по мотивам русских сказок

  • 14:00-17:00 Рисование мехенди

  • 14:00-16:00 Шоу мыльных пузырей

  • 14:00-15:30 Детский творческий мастер-класс

  • 19:00-21:00 Ужин от шеф-повара с приглашенным гостем

  • 19:00-21:30 Концерт

Кроме этого, гостей в этот день ждут welcome-drink от рынка, кулинарные и творческие мастер-классы, квест и вечерняя концертная программа с участием групп «Лампабикт», «Гипнобаза» и Марка Тишмана.

Ждем вас в гости!

Новости

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День «Подари жизнь» на Усачевском рынке

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