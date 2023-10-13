«Добрая елка» в магазинах «Винни»

Поделитесь своим теплом с детьми, для которых чудо особенно важно: приходите в магазины «Винни» за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут прервать лечение даже на Новый год.

Сезон сбора подарков считаем открытым! По традиции начинается он в магазинах «Винни» (о других вариантах расскажем позже, но вы и так о них знаете: подарки можно приносить на ресепшн фонда, ул. Доватора, 13А, с 10 до 19).

Что нужно, чтобы стать самым настоящим волшебником?

Всего три шага: