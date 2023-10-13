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«Добрая елка» в магазинах «Винни»

20 ноября 2023Анонсы
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Поделитесь своим теплом с детьми, для которых чудо особенно важно: приходите в магазины «Винни» за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут прервать лечение даже на Новый год.

Сезон сбора подарков считаем открытым! По традиции начинается он в магазинах «Винни» (о других вариантах расскажем позже, но вы и так о них знаете: подарки можно приносить на ресепшн фонда, ул. Доватора, 13А, с 10 до 19).

Что нужно, чтобы стать самым настоящим волшебником?

Всего три шага:

  1. Прийти в магазины «Винни».

  2. Выбрать открытку на «Доброй елке» в магазинах или на сайте.

  3. Оплатить подарок и оставить на кассе. А волшебные эльфы передадут его ребенку.

Адреса магазинов

  • ТЦ Метрополис: Москва, Ленинградское ш., 16а, стр. 1, 3 этаж.

  • ТРЦ Европейский: Москва, площадь Киевского вокзала,дом 2, 4 этаж.

  • ТРК Кунцево Плаза: Москва, Ярцевская улица, дом 19, 4 этаж.

  • ТЦ Капитолий на Вернадского: Москва, пр-т Вернадского, д. 6, -1 этаж.

  • МТК Европарк: Москва, Рублевское шоссе, 62, 1 этаж.

  • ТЦ Галерея: СПб, Лиговский проспект, 30А, 4 этаж.

  • ТРЦ Океания: Москва, Кутузовский проспект 57, 3 этаж.

  • ТЦ Юнимолл: Новорижское шоссе, 5км от МКАД, 1-2 этаж.

  • ТЦ Dream House: Рублево-Успенское шоссе, 85/1, 3 этаж.

  • ТРК Моремолл: Сочи, ул. Новая Заря д.7, 2 этаж.

  • АВИАПАРК: Москва, ул. Ходынский бульвар, д.4, 4 этаж.

  • ТЦ Экополис: СПб, Выборгское шоссе, дом 13A.

Узнать больше

На сайте магазинов «Винни»

Новости

Все новости

«Добрая елка» в магазинах «Винни»

Поделитесь своим теплом с детьми, для которых чудо особенно важно: приходите в магазины «Винни» за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут прервать лечение даже на Новый год.

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