«Добрая елка» в магазинах «Винни»

Поделитесь своим теплом с детьми, для которых чудо особенно важно: приходите в магазины «Винни» за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут прервать лечение даже на Новый год.
Сезон сбора подарков считаем открытым! По традиции начинается он в магазинах «Винни» (о других вариантах расскажем позже, но вы и так о них знаете: подарки можно приносить на ресепшн фонда, ул. Доватора, 13А, с 10 до 19).
Что нужно, чтобы стать самым настоящим волшебником?
Всего три шага:
Прийти в магазины «Винни».
Выбрать открытку на «Доброй елке» в магазинах или на сайте.
Оплатить подарок и оставить на кассе. А волшебные эльфы передадут его ребенку.
Адреса магазинов
ТЦ Метрополис: Москва, Ленинградское ш., 16а, стр. 1, 3 этаж.
ТРЦ Европейский: Москва, площадь Киевского вокзала,дом 2, 4 этаж.
ТРК Кунцево Плаза: Москва, Ярцевская улица, дом 19, 4 этаж.
ТЦ Капитолий на Вернадского: Москва, пр-т Вернадского, д. 6, -1 этаж.
МТК Европарк: Москва, Рублевское шоссе, 62, 1 этаж.
ТЦ Галерея: СПб, Лиговский проспект, 30А, 4 этаж.
ТРЦ Океания: Москва, Кутузовский проспект 57, 3 этаж.
ТЦ Юнимолл: Новорижское шоссе, 5км от МКАД, 1-2 этаж.
ТЦ Dream House: Рублево-Успенское шоссе, 85/1, 3 этаж.
ТРК Моремолл: Сочи, ул. Новая Заря д.7, 2 этаж.
АВИАПАРК: Москва, ул. Ходынский бульвар, д.4, 4 этаж.
ТЦ Экополис: СПб, Выборгское шоссе, дом 13A.
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На сайте магазинов «Винни»
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Поделитесь своим теплом с детьми, для которых чудо особенно важно: приходите в магазины «Винни» за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут прервать лечение даже на Новый год.
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