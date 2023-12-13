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благотворительный фонд

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Екатерина Шергова в эфире «Живого гвоздя»

22 января 2024Анонсы
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Директор фонда «Подари жизнь» побывала в гостях у Елены Серветтаз, ведущей программы «Высокие лбы». Обязательно посмотрите запись, чтобы получить ответы на вопросы о работе фонда, которые, кажется, не закончатся никогда.

Видео: Живой гвоздь

Все самое важное о работе «Подари жизнь» сегодня и сейчас:

  • как удается продолжать оказывать помощь детям в том объеме, который требуется;

  • как на работу фонда влияют санкции;

  • почему вообще до сих пор есть необходимость в благотворительных организациях и почему государство не оказывает помощь детям в полном объеме;

  • что еще, кроме покупки лекарств и оборудования делает фонд (социальная помощь, немедицинская поддержка);

  • что делать, если хочется помогать детям адресно.

Екатерина Шергова уверяет, что каждому человеку фонд может предложить тот формат помощи, который для него будет наиболее комфортным, а также делится своим опытом благотворительности.

Смотрите запись

эфира программы «Высокие лбы»

Новости

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Екатерина Шергова в эфире «Живого гвоздя»

Директор фонда «Подари жизнь» побывала в гостях у Елены Серветтаз, ведущей программы «Высокие лбы». Обязательно посмотрите запись, чтобы получить ответы на вопросы о работе фонда, которые, кажется, не закончатся никогда.

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