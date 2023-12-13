Директор фонда «Подари жизнь» побывала в гостях у Елены Серветтаз, ведущей программы «Высокие лбы». Обязательно посмотрите запись, чтобы получить ответы на вопросы о работе фонда, которые, кажется, не закончатся никогда.
Видео: Живой гвоздь
Все самое важное о работе «Подари жизнь» сегодня и сейчас:
как удается продолжать оказывать помощь детям в том объеме, который требуется;
как на работу фонда влияют санкции;
почему вообще до сих пор есть необходимость в благотворительных организациях и почему государство не оказывает помощь детям в полном объеме;
что еще, кроме покупки лекарств и оборудования делает фонд (социальная помощь, немедицинская поддержка);
что делать, если хочется помогать детям адресно.
Екатерина Шергова уверяет, что каждому человеку фонд может предложить тот формат помощи, который для него будет наиболее комфортным, а также делится своим опытом благотворительности.
Смотрите запись
эфира программы «Высокие лбы»
Новости
Екатерина Шергова в эфире «Живого гвоздя»
Директор фонда «Подари жизнь» побывала в гостях у Елены Серветтаз, ведущей программы «Высокие лбы». Обязательно посмотрите запись, чтобы получить ответы на вопросы о работе фонда, которые, кажется, не закончатся никогда.
«Его зовут Пельмень»
Десятилетняя Малика — автор рисунка и поздравления с Новым годом. Почему девочке захотелось нарисовать семейство гусей и как получилось, что главного героя зовут Пельмень, — в ее трогательном рассказе.
И снова о подарках
Вклиниваемся в предпраздничные хлопоты, предлагая делать не только приятные, но и полезные подарки. Порадуйте детей, которые остаются на Новый год в больницах; отправьте друзьям и близким душевную открытку.