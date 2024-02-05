Любить — это мне по силам

Сдавать кровь, быть рядом, поддерживать, делиться и вдохновлять ребят, которые прямо сейчас проходят лечение в больницах. Ко Дню детей, больных раком, мы сделали видео про тех, кто помогает. То есть про вас. И для вас.

15 февраля — Международный день детей, больных раком. Напоминание о том, что детский рак лечится. Да, для этого нужны деньги и время, но усилия обязательно будут вознаграждены. Спасибо, что вы с нами! Вместе за 17 лет работы мы смогли оказать помощь более чем 85 000 детей.

Главные роли в этом видео исполняют не актеры, а обычные люди: Байн, Константин и Дарья. Вместе они помогли реализовать мечту маленькой Ани — прокатиться на лошади — и доказали, что чудеса возможны. Мы спросили у наших героев, что для них значит благотворительность и почему однажды они решили стать частью фонда.

«Сделать мир лучше»

«Для меня благотворительность начинается с желания сделать мир лучше, — рассказывает Дарья, благотворитель. — Я перевожу деньги в фонд и считаю это важной миссией, потому что рака вокруг много и мы все должны включаться, чтобы помогать людям, которые с ним столкнулись. Но гораздо большим вкладом в решение этой большой проблемы я считают свое участие в создании роликов для фонда. Я работаю продюсером, снимаю рекламу для крупных компаний. В 2019 году мне захотелось сделать ролик в подарок какому-нибудь фонду, и я написала в десять организаций письмо с предложением и рассказом о себе. Мне ответил "Подари жизнь", и мы бесплатно сделали ролик (стоимость которого по тем временам была бы 4 млн рублей). Получилось отлично! Потому что мы все делали эту работу с любовью: в то время люди вообще легко вписывались во всякие бесплатные инициативы. Охваты и показы ролика превзошли все мои коммерческие истории. И это стало для меня большим счастьем: я решила сделать шаг, проявила инициативу и написала письмо. Сейчас мы сняли уже второй ролик. И я сыграла в нем роль. Мне очень хочется привлечь как можно больше людей к решению проблем. То, что я могу до них достучаться, является для меня главной мотивацией».

«Я просто люблю детей»

«Для меня волонтерство — это возможность сделать что-то хорошее, доброе, — говорит Байн, волонтер. — Я вообще люблю детей и давно с ними работаю: раньше в соцсфере, теперь в школе. Но на работе я их учу, а мне хочется с ними еще и играть. В 2016 году я стала больничным волонтером, хожу в РДКБ. Главная причина — взаимодействие. Потому что когда дети долго лежат в больнице, у них совсем нет общения. Когда мы приходим, то всегда стараемся вытащить их в игровую, перезнакомить друг с другом: ведь бывает, что они никого не знают и молча сидят по палатам. Я стараюсь приходить в отделение хотя бы раз в неделю, часа на четыре, не меньше. Никогда особо не готовлюсь, нужно уметь импровизировать. Потому что иногда что-то заходит, а что-то нет, и надо быть ко всему готовой. Вообще я просто делаю то, что мне по силам: могу помогать — и помогаю, могу к детям ходить играть — иду и играю. Еще решила подключиться к проекту "Немедицинская реабилитация", буду волонтером на программе "Семейные выходные", играю в "Мафию" с детьми онлайн, это уже в проекте "На связи". Но замечаю, что ребята не хотят онлайн, — значит, будем играть в больнице».

«Донорство — это жизнь»

«Так и есть: для меня донорство — это образ жизни, я уже не могу представить себя без него. В апреле будет десять лет, как я впервые сдал кровь, и я уже давно стал Почетным донором, — делится Константин, донор. — А для детей, которым необходимы переливания, это жизнь в прямом смысле. И это так чудесно осознавать, абсолютно непередаваемые чувства. Конечно, два раза в месяц, как когда-то в студенчестве, я теперь ездить в ОПК Центра Димы Рогачева уже не могу, но раз в месяц стабильно стараюсь сдавать тромбоциты. А когда однажды организм скажет мне: "Все, Костя, хватит", я уйду в просветительскую деятельность. Я и сейчас привожу с собой в ОПК друзей: человек сто уже, наверное, сагитировал сдавать кровь. И двое уже тоже стали Почетными донорами. Вроде как это не мои достижения, но мне очень радостно на душе от этого».

Благотворительность начинается с любви. И мы хорошо знаем, на что она способна.

Благодарим всех, кто принял участие в создании видео! Режиссер: Егор Родионов. Продюсеры: Дарья Котелевич и Михаил Новицкий. Оператор-постановщик: Сергей Докучаев. Художник-постановщик: Светлана Лоскутникова. Режиссер монтажа: Антон Кравчук. Второй режиссер: Анна Пищасова. Директор: Петр Рыбалка. Локейшн-менеджер: Анна Пенькова. Кастинг: Наталья Бурлуцкая. Фотограф: Иван Гущин.



В ролях: Анна Матюшенская, Полина Умеренкова, Константин Школяр, Байн Бовлинова, Дарья Котелевич, Петр Рыбалка, Братислава Бреславская.



MUA: Алена Скребнева. Художник по костюмам: Лорена Каспарова. Ассистент художника по костюмам: Дарья Коростелева. Механик камеры & фокус: Рус Колчанов. Свет: Евгений Науменко, Слава Чернышов. Администрация: Баха Сарыбек Уулу Бакыт. Постановщики: Даниил Попов, Вячеслав Талышев, Евгений Жмакин. Камера: Алексей Кундрат ВАШ АРЕНДА. Свет: ТВ ТОК. Диктор: Дмитрий Полянский. Редактор: Елена Сахарова. Композитор: Георгий Химорода. Цветокоррекция: Color Collective. Колорист: Майк Хауэлл. Продюсер: Клаудия Гевара. Ассистент: Хави Эргас. Звукорежиссер: Саша Борисов.

Студия постпродакшн и компьютерная графика. Студия постпродакшн Touch. Антон Кравчук, Алиса Ярославская, Сергей Хренов, Ксения Тычинская. Студия постпродакшн (звук) Cinelab: Татевик Балян, Катя Трескова



Выражаем огромную благодарность КСК MAXIMA, Раисе Ломовацкой и Братиславе Бреславской, отелю «Марко Поло», ресторану «Джейн», бильярдному клубу «Гладиатор», гончарной мастерской «Анна и Керамика» и Евгении Грабиной. А также дорогим друзьям: Луизе Левитиной, Люсе Кравцовой, Дмитрию Димчевскому.