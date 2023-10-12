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«Это мне по силам»: наш мерч снова в продаже

13 октября 2023Анонсы
Текст:
Елена Шевченко
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И его представляет бывший подопечный фонда Никита Шелков. Он уже закончил лечение и недавно передавал всем привет. А нам очень понравились его фотографии в худи, которые опять можно купить на сайте компании «СМЕРЧ».

На Никите худи из коллекции «Это мне по силам — любить», новый тираж уже доступен к заказу на сайте «СМЕРЧ». Эта одежда для тех, кто уверен, что любить — значит быть рядом, поддерживать, делиться и вдохновлять. Для тысяч прекрасных людей, которым не все равно, которые вместе с фондом каждый день делают этот мир лучше. Дарят возможность подопечным фонда получать необходимые лекарства и лечение: прибыль от продаж мерча направляется в поддержку тех, кто прямо сейчас проходит лечение.

Никита Шелков

Фото: из личного архива

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Благодаря замечательной коллекции худи и футболок, мы можем узнавать друг друга на улицах и вдохновлять своим примером других, быть частью большой и дружной семьи, рассказывать друзьям о том, что помогать — это просто.

Спасибо всем, кто уже с нами! Вы купили мерч, а фонд получил возможность оплатить дорогостоящие препараты для ребят, которые не смогли бы победить без них болезнь. И нам кажется, что от этого худи становятся особенно теплыми и душевными.

Купить мерч

На сайте компании «СМЕРЧ»

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