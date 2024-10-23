Фонд «Подари жизнь» — это вы!

Что такое «Подари жизнь»? Это люди. Ко дню рождения фонда мы посчитали, сколько человек объединилось вокруг нас, чтобы поддержка была постоянной. Смотрите сами!

Помните, как вы однажды решили, что хотите помочь? Может быть, вы пошли сдавать кровь, написали нам и предложили устроить благотворительное мероприятие, решили ходить к детям в больницы или переводить пожертвования. Так или иначе вы стали поддержкой для детей и их семей.

Поддержкой, которую они ощущают на каждом шагу своего очень трудного пути: когда есть лекарства и все нужные вещи, когда находятся доноры, когда необходимы переливания, когда очень нужен повод для улыбки и радости.

За 18 лет вокруг фонда сложилось огромное сообщество самых прекрасных людей на свете. Мы вас очень любим и с гордостью говорим, что фонд — это вы.