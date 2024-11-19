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Где купить подарки для детей в больницах?

6 декабря 2024Анонсы
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Рады сообщить, что теперь у нас есть опции и для тех, кто все делает онлайн, и для тех, кто любит посмотреть и потрогать руками! Выбирайте подарки для детей на специальной странице, в магазинах «Республика» или клиниках DocDeti.

Для тех, кто выбирает онлайн

Купить подарки детям в больницы

Каждый год почти 1000 подопечных фонда встречают новогодние праздники в больницах. Из-за лечения их не могут отпустить из клиники даже на несколько дней. Но дети всегда ждут чуда, и у них должен быть самый настоящий праздник — с елкой, Дедом Морозом и новогодними сюрпризами. 

Для тех, кто сам пойдет за покупками

В этом году к нам присоединились магазины «Республика»: в торговых залах сети установлены «добрые елки», на которых висят открытки с пожеланиями детей из больниц. 

Что надо сделать?

  • Выберите одну из открыток.

  • Найдите подарок в магазине (будет здорово, если вы еще и подпишете открытку).

  • Оплатите подарок и оставьте его на кассе.

  • Ну а эльфы уже доставят подарки детям в больницы.

Адреса магазинов:
ул. 1-я Тверская-Ямская, 10;
Ходынский б-р, 4 (ТРЦ «Авиапарк», 3-й этаж, универмаг Trend Island, вход 2).

Добро передается по семейной линии

С 1 декабря сеть клиник DocDeti, DocMed и DocDent присоединилась к сбору новогодних подарков для подопечных «Подари жизнь».

Во всех семи филиалах клиник вы увидите QR-коды с переходом на страницу с подарками: выбирайте то, что вам нравится, и оформляйте интернет-покупку с доставкой на адрес фонда.

Адреса клиник:
ул. Трубная, 35;
Ломоносовский просп., д. 7, к. 5;
ул. Маршала Бирюзова, 4к1;
Комсомольский просп., 32;
ул. Дербеневская, 6;
ул. Южнобутовская, 69;
ул. Петра Алексеева, 14.

Адрес для доставки подарков

Москва, ул. Доватора,

д. 13, подъезд 2А

Тел.: +7 (926) 010‑05‑65

Будни с 10:00 до 19:00

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