Где купить подарки для детей в больницах?

Рады сообщить, что теперь у нас есть опции и для тех, кто все делает онлайн, и для тех, кто любит посмотреть и потрогать руками! Выбирайте подарки для детей на специальной странице, в магазинах «Республика» или клиниках DocDeti.
Для тех, кто выбирает онлайн
Купить подарки детям в больницы
Каждый год почти 1000 подопечных фонда встречают новогодние праздники в больницах. Из-за лечения их не могут отпустить из клиники даже на несколько дней. Но дети всегда ждут чуда, и у них должен быть самый настоящий праздник — с елкой, Дедом Морозом и новогодними сюрпризами.
Для тех, кто сам пойдет за покупками
В этом году к нам присоединились магазины «Республика»: в торговых залах сети установлены «добрые елки», на которых висят открытки с пожеланиями детей из больниц.
Что надо сделать?
Выберите одну из открыток.
Найдите подарок в магазине (будет здорово, если вы еще и подпишете открытку).
Оплатите подарок и оставьте его на кассе.
Ну а эльфы уже доставят подарки детям в больницы.
Адреса магазинов:
ул. 1-я Тверская-Ямская, 10;
Ходынский б-р, 4 (ТРЦ «Авиапарк», 3-й этаж, универмаг Trend Island, вход 2).
Добро передается по семейной линии
С 1 декабря сеть клиник DocDeti, DocMed и DocDent присоединилась к сбору новогодних подарков для подопечных «Подари жизнь».
Во всех семи филиалах клиник вы увидите QR-коды с переходом на страницу с подарками: выбирайте то, что вам нравится, и оформляйте интернет-покупку с доставкой на адрес фонда.
Адреса клиник:
ул. Трубная, 35;
Ломоносовский просп., д. 7, к. 5;
ул. Маршала Бирюзова, 4к1;
Комсомольский просп., 32;
ул. Дербеневская, 6;
ул. Южнобутовская, 69;
ул. Петра Алексеева, 14.
Адрес для доставки подарков
Москва, ул. Доватора,
д. 13, подъезд 2А
Тел.: +7 (926) 010‑05‑65
Будни с 10:00 до 19:00
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