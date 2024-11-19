Где купить подарки для детей в больницах?

Рады сообщить, что теперь у нас есть опции и для тех, кто все делает онлайн, и для тех, кто любит посмотреть и потрогать руками! Выбирайте подарки для детей на специальной странице, в магазинах «Республика» или клиниках DocDeti.

Для тех, кто выбирает онлайн Купить подарки детям в больницы

Каждый год почти 1000 подопечных фонда встречают новогодние праздники в больницах. Из-за лечения их не могут отпустить из клиники даже на несколько дней. Но дети всегда ждут чуда, и у них должен быть самый настоящий праздник — с елкой, Дедом Морозом и новогодними сюрпризами.

Для тех, кто сам пойдет за покупками В этом году к нам присоединились магазины «Республика»: в торговых залах сети установлены «добрые елки», на которых висят открытки с пожеланиями детей из больниц. Что надо сделать? Выберите одну из открыток.

Найдите подарок в магазине (будет здорово, если вы еще и подпишете открытку).

Оплатите подарок и оставьте его на кассе.

Ну а эльфы уже доставят подарки детям в больницы. Адреса магазинов:

ул. 1-я Тверская-Ямская, 10;

Ходынский б-р, 4 (ТРЦ «Авиапарк», 3-й этаж, универмаг Trend Island, вход 2).

Добро передается по семейной линии С 1 декабря сеть клиник DocDeti, DocMed и DocDent присоединилась к сбору новогодних подарков для подопечных «Подари жизнь». Во всех семи филиалах клиник вы увидите QR-коды с переходом на страницу с подарками: выбирайте то, что вам нравится, и оформляйте интернет-покупку с доставкой на адрес фонда. Адреса клиник:

ул. Трубная, 35;

Ломоносовский просп., д. 7, к. 5;

ул. Маршала Бирюзова, 4к1;

Комсомольский просп., 32;

ул. Дербеневская, 6;

ул. Южнобутовская, 69;

ул. Петра Алексеева, 14.