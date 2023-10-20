Пациентам отделения гематологии Российской детской клинической больницы устроили настоящий праздник: актриса Анастасия надела яркий костюм, превратилась в волшебницу и подарила детям шоу мыльных пузырей.
Пузыри были самых разных форм и размеров, а представление продолжалось почти час. Кажется, на это время ребята забыли, где находятся: они танцевали под веселую музыку, прыгали, общались и ловили пузыри — в общем, веселились как могли!
Шоу мыльных пузырей с полным погружением
Видео: Евгения Ванеева
«Сыну понравилось все, но гвоздем программы стало погружение в мыльный пузырь — ребенок вставал в круг, а пузырь поднимался, будто труба, — рассказывает мама Вити. — Для детей в больнице это все непривычно, поэтому они были просто в восторге».
«Дочери было очень весело, да и мне тоже. Особенно Ане понравилось самой делать пузыри и стоять в большом. Мы в первый раз на таком празднике, очень хорошо провели время, — говорит мама Ани. — Ребятишкам на лечении нужно отвлекаться: постоянные таблетки, диета и закрытое пространство угнетают. Хочется радоваться, баловаться, играть — они ведь дети».
От всего сердца благодарим дистрибьюторов товаров для детей ООО «ОСТ-КОМ». Спасибо, что приходите к детям и помогаете им отвлечься от больничной жизни. Каждый такой праздник им очень важен.
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Хочется радоваться!
Пациентам отделения гематологии Российской детской клинической больницы устроили настоящий праздник: актриса Анастасия надела яркий костюм, превратилась в волшебницу и подарила детям шоу мыльных пузырей.
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