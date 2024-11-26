И Дед Мороз чуть не растаял (от чувств)

Во всех больницах, которым помогает фонд «Подари жизнь» (и все вы), прошли новогодние представления. Радости, счастья и любви было столько, что их точно хватит детям на все каникулы.

Главное правило новогоднего елочного марафона звучит так: если дети не могут прийти на праздник, значит, праздник должен прийти к ним. Именно поэтому в каждом отделении каждой больницы состоялось сказочное представление, пришли волшебные гости — Дед Мороз и Снегурочка — и все-все дети получили подарки. Традиционно рассказываем, как это было, и благодарим всех, кто помог организовать и провести елки в больницах: волонтеров, артистов и благотворителей, которые покупали подарки ребятам! Почти полторы тысячи детей получили то, о чем мечтали! И это все — благодаря вам.

Сказочные герои пришли в РДКБ Фото: Юлия Ласкорунская

А начинаем со сказки, с которой пришли к подопечным фонда артисты Театра Олега Табакова и «Современника». В этом году они дали 14 представлений: в двух отделениях Российской детской клинической больницы, в девяти отделениях Центра Димы Рогачева, в Центре нейрохирургии имени Бурденко, Морозовской больнице и Московском онкодиспансере! Совершенно невероятно, но факт. «Развели людишки хорошее настроение, надо лишить их радости», — твердо заявляла Снежная Королева, каждый раз попадая на представление к детям в больницу. Хотела она не только испортить праздник, но и украсть волшебный посох Деда Мороза, чтобы без подарков дети остались и елочка не загорелась. Для этого вызывала она своих «братцев-мерзавцев» (так ласково назывались Леший, Кикимора, Баба-яга и Оборотень). Но не тут-то было! Слегка картавый болтун Снеговик, очаровательная Снегурочка и, конечно, дети и их родители злобных героев так обаяли, что те стали добрыми! И коварный план был раскрыт, и всех на чистую воду вывели и дедушке рассказали. А он объяснил Снежной Королеве, как важны в этой жизни и радость, и друзья, и добрые намерения. Сердце Королевы каждый раз таяло, и каждый раз побеждала дружба (и конечно, все елочки зажглись, а никто не остался без подарка).

Подарки ждут своего часа Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 8

«Сразу видно, произошло чудо или нет» «Почему столько лет, каждый год вы приходите к детям, с чего все началось и на каком этапе вы сейчас?» — спросили мы у Яны Сексте, главной распорядительницы и вдохновителя больничных театральных представлений. «Да, в этом году нашим елкам исполняется 18 лет. Все началось с визита Игоря Золотовицкого, артиста МХТ имени Чехова, много лет назад в РДКБ. Он спросил, чем помочь, и ему сказали: детям нужна новогодняя сказка. Потому что во время праздников им особенно тяжело ощущать себя в больнице. Игорь Яковлевич вернулся в театр, первым встретил Максима Матвеева и сказал ему, что в РДКБ нужна елка. Максим передал это мне, а сам сразу улетел на месяц репетировать спектакль в Японию. Ну а мы сделали елку, собрали артистов из разных театров, потом Максим вернулся, мы и его ввели в спектакль. Он играл Белого Мыша, Дмитрий Куличков — Серого Мыша, Марьяна Спивак из “Сатирикона” — Новогоднюю Открытку…

Яна Сексте в роли Снежной Королевы

Вот так все и началось. Но тогда у нас была одна елка, а сейчас это 14 отделений разных больниц — все выросло, масштабировалось, в какой-то момент стало историей Театра Олега Табакова, огромным ежегодным благотворительным проектом, в котором принимали участие артисты театра и студенты Театральной школы Олега Табакова. А в этом году художественный руководитель нашего театра Владимир Машков возглавил “Современник”. И мы решили, что нам будет интересно вместе сделать Новый год в больницах. Тем более что “Современник” для “Подари жизнь” очень многое значит. Сейчас у нас два состава: двенадцать артистов из Театра Табакова, два выпускника Театральной школы Олега Табакова, пять артистов — из “Современника” — потому что один состав такое количество елок просто не вытянет. Одно время я все делала сама, а когда десять лет назад родила ребенка, то поняла, что надо искать кого-то, кто будет брать на себя часть работы. И теперь уже много лет мы с Максимом Сачковым делаем это вместе. Он — как режиссер, я — по административной части. И оба играем. У меня 17 сыгранных елок — и то лишь потому, что в один год я была “сильно беременна" и ни на одну роль не подходила.

Движуха в Центре Димы Рогачева Фото: Антон Егорычев 1 из 5

Зачем все это? Если под Новый год артисты могут принести в больницу настоящее чудо, то было бы странно, если бы мы этого не делали. А по глазам ребят мы видим, произошло чудо или нет, могли ли мы где-то лучше, ярче. Вот сейчас так было: в одном кусочке спектакля “потеряли” детей — это же сразу понятно. И что надо делать, чтобы завоевать их обратно, — тоже. Это очень живой процесс. Плакать, конечно, нельзя, но, когда после спектакля ребенок обнимал Снеговика и говорил ему: “Снеговик, я так тебя люблю!” — рыдали все. Обычно в Бурденко мы играем чуть тише: дети после операций. А пансионат Центра Димы Рогачева оставляем на потом: выжить там артистам трудно. У детей нет активного лечения, и у них такой уровень энергии! А главное, их очень много. В прошлом году Снеговик упал, на него тут же прыгнули четверо. Он долго кричал: “Помогите, помогите!” И в какой-то момент мы поняли, что он не шутит.

Сказка «Морозко» в исполнении артистов «Москонцерта» Фото: Сергей Валиев

Конечно, декабрь — очень жесткое время. В этом году мы даже отменили студентов, которые всегда играли в нашей сказке. Потому что у них еще и сессия. Но благодаря двум театрам у нас все есть. За годы работы у нас сформировался огромный костюмный фонд, и вообще наши елки — это уже давно проект с большим грифом серьезности. Мы встраиваем их в репетиционный процесс, а если раньше все костюмы и аппаратуру таскали на своем горбу, то сейчас нам выдали автобус. Кажется, мы становимся этакой елочной труппой. И сейчас, играя спектакли, думаем о том, что будет через год. Скажу так: елки точно будут». Как Леший из «Морозко» всех удивил Еще одно традиционное представление — в Морозовской больнице: «Морозко» в исполнении артистов «Москонцерта». Готовиться к празднику координаторы и волонтеры начали заранее, принесли 140 подарков, чтобы хватило всем детям: и тем, кто в больнице, и тем, кто лечится амбулаторно и приходит в отделение на проверки и процедуры. А затем началось представление. Артисты показывают сказку «Морозко» больше десяти лет, но каждый раз добавляют интересные и современные детали. Например, в этом году Леший ходил в салон красоты. Да, жизнь меняется, и теперь девочки рады не куклам, а косметике и набору блогера.

Фото: Сергей Валиев 1 из 5

Дед Мороз заметил, что во время спектакля две мамы активно говорят что-то своим детям. А потом эти девочки подошли к нему за подарками, и он понял, что они обе незрячие: потеряли зрение во время лечения. И мамы рассказывали им эту сказку… словами. Так вот Деда Мороза они ощупали с ног до головы — и бороду, и нос, — а потом и Снегурочку. Чтобы наконец прочувствовать все — хотя бы руками. А девятилетняя Элла очень долго благодарила Деда Мороза, а еще желала ему здоровья и чтобы он никогда не болел. Дед Мороз даже пустил слезу (и чуть не растаял). В этом году на спектакль пришло много детей, в прошлом году помешал карантин. Все красивые, нарядные. А еще для всех были угощения от ресторана «Тануки». Хоровод, подарки и игры: что еще нужно? В Московский онкодиспансер тоже пришли самые главные новогодние гости: Дед Мороз и Снегурочка. И не простые, а невероятно колоритные, особенно Дед Мороз! Высокий, статный, со звучным голосом. Все родители единодушно решили, что это и есть самый настоящий волшебник (родители — те еще эксперты), а дети в этом и не сомневались. Снегурочка была под стать: веселая, задорная, со звонким голосом.

Колоритный Дед Мороз и Снегурочка в МООД Фото: Александра Добротина

Добрые волшебники играли с детьми, загадывали загадки, пели песенки, танцевали и водили хоровод. А еще у Деда Мороза был волшебный посох: загадай желание, дотронься — и все обязательно исполнится! Конечно, выстроилась целая очередь: все все загадали — и теперь мы ждем, что все исполнится. А еще, конечно, были подарки! Каждый получил то, о чем просил в письме Деда Мороза (и вас!). И конечно, подарки получили и те дети, которые по состоянию здоровья не смогли присоединиться к празднику. Волшебные гости нашли возможность зайти к каждому в палату. А теперь — дискотека! 20 декабря в пансионате Центра Димы Рогачева прошла новогодняя дискотека. Все как полагается: тут и диджей за пультом, и Дед Мороз с подарками. Среди тех, кто до упаду плясал под музыкальные хиты, — семилетняя Ульяна. Девочка уже год постоянно находится в больнице, у нее первичный иммунодефицит, а еще и пересадка костного мозга за плечами. Но чувствует она себя хорошо.

У подростков своя программа: DJ, кавер-группа. Но и подарки! Фото: Валерия Зорина 1 из 3

«Ульяна осталась очень довольна праздником, — поделился Андрей, папа девочки. — Наплясалась, была там зажигалочкой. На вопрос, какая песня ей особенно понравилась, ответила: “Все!” Так классно видеть, как твой ребенок радуется. Нам это было очень нужно. Да и не только нам — вообще всем детям, которые находятся в больнице. Они ведь так ждут Новый год, так хотят праздника». Еще один музыкальный вечер состоялся в подростковом отделении Центра имени Димы Рогачева: перед ребятами постарше выступила кавер-группа Star People. На пару часов больничные коридоры превратились в концертный зал, где счастливые девчонки с мальчишками подпевали «Районы-кварталы» и другие хорошо знакомые песни, благодарили музыкантов бурными овациями. Это было незабываемо!

Extravaganza show — ослепительно и прекрасно! Фото: Валерия Зорина