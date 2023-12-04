И снова о подарках

Вклиниваемся в предпраздничные хлопоты, предлагая делать не только приятные, но и полезные подарки. Порадуйте детей, которые остаются на Новый год в больницах; отправьте друзьям и близким душевную открытку.

В декабре в больницах, которым помогает фонд «Подари жизнь», Новый год вынуждены праздновать те дети, которым не повезло закончить лечение до наступления каникул. Больше тысячи детей не могут уехать домой. Очень важно, чтобы праздник пришел к ним в отделение или даже в палату. Пусть так и будет! Мы уже договорились с Дедом Морозом и Снегурочкой, они составили график своих визитов, к детям обязательно придут артисты, будут праздничные представления и елки. И каждый ребенок получит подарок, о котором мечтает. Нам кажется, это справедливо. И мы рады, что вы думаете так же и помогаете нам их собирать. Мы сделали специальную страницу , чтобы было удобнее выбирать и заказывать.

А еще напоминаем вам о нашем сервисе открыток: вы выбираете рисунок, который специально для вас нарисовали подопечные фонда, добавляете подпись и оправляете тем, кого хотите поздравить. А ребята в больницах получают вашу поддержку. Вот такой приятный во всех отношениях обмен теплом, светом и любовью.

Спасибо за то, что вы рядом! Без вас не было бы праздника!