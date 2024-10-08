Как компании помогают «Подари жизнь» снижать офисные расходы

В работе фонда не обойтись без административных расходов. Но мы делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Рассказываем, как нам удается экономить 6–7 миллионов рублей в год благодаря компаниям, которые нам помогают.

В команде «Подари жизнь» больше 100 человек, все работают в разном режиме: кто-то находится в больнице (координаторы отделений), кто-то выбирает удаленный формат работы, а кто-то каждый день приходит в офис. Важно, чтобы у всех сотрудников была возможность работать максимально эффективно. Если в офисе не будет постоянной связи, мы не сможем оперативно отвечать на вопросы и запросы. Без современной техники нам будет сложнее обрабатывать огромный объем информации. А значит, и время на ответ семье подопечного или благотворителю увеличится в несколько раз.

В то же время мы прекрасно понимаем (и считаем это одной из основных задач «Подари жизнь»), что максимально возможное количество благотворительных средств необходимо направлять на помощь подопечным. Законом предусмотрено, что на содержание административно-управленческого персонала можно выделять не больше 20%. Но у нас даже общие расходы на содержание фонда редко превышают 7–8% всех расходов за месяц (об этом мы рассказываем в наших ежемесячных отчетах). Тем не менее мы продолжаем снижать административные расходы, договариваясь о помощи pro bono или покупая товары и услуги с максимальной скидкой. И мы очень благодарны всем, кто поддерживает нас недавно или уже много лет. Самое главное — мы не платим за офис, в котором уже 12 лет живет и работает фонд «Подари жизнь». Это стало возможно благодаря договору безвозмездной аренды, который мы заключили с правительством Москвы. Сначала фонд занимал в предоставленном помещении одно крыло, затем нам выделили подвал, в котором теперь расположился склад, а недавно мы въехали во второе крыло. Фонд разрастается, нам нужно больше помещений, но при этом важно, чтобы улучшение жилищных условий никак не сказывалось на расходах.

Компания «Билайн» обеспечивает облачную и офисную телефонию — стационарный телефон, на который поступают звонки от родителей подопечных, партнеров и благотворителей, а также внутреннюю сеть — для упрощения взаимодействия между подразделениями и сотрудниками. И, конечно, интернет. «На протяжении долгого времени мы развиваем и поддерживаем технологии для комплексного решения социальных проблем, — комментирует Ксения Ветрова, эксперт компании “Билайн”. — Для фонда “Подари жизнь” с 2013 года, то есть уже больше десяти лет, мы безвозмездно предоставляем интернет и сервисы телефонной связи. В 2024 году компания произвела модернизацию сервисов, мы перешли на более продвинутый вариант облачной АТС. Это позволило не только улучшить качество телефонной связи, но и продолжить развивать сервис по обработке входящих звонков». Экономия расходов — около 450 тысяч рублей в год.

6–7 млн рублей составляет экономия на расходах в год

Cloud.ru — облачные серверы для хранения данных, а также размещения сайта «Подари жизнь». Сайт фонда — это не только канал коммуникации с благотворителями, но и безопасная площадка для перевода средств или отправки заявок на получение помощи. Очень важно, что технологии Cloud.ru позволяют нам хранить персональные данные в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ. Мы оплачиваем услуги компании, но нам предоставлена огромная скидка. В итоге экономия составляет 1,5 миллиона рублей в год.

«Лаборатория Касперского» обеспечивает компьютерную безопасность: мы защищены от взломов, утечек информации, вирусов. Компания выделяет бесплатные лицензии на 120 устройств, антивирусные программы установлены и на стационарные компьютеры, и на ноутбуки удаленных сотрудников. Разумеется, мы регулярно получаем обновление программ. И все это полностью бесплатно. «“Лаборатория Касперского” уже более десяти лет занимается системной поддержкой социальной отрасли. Считаем своим долгом помогать НКО, безвозмездно предоставляя наши защитные решения для обеспечения бесперебойной работы IT-инфраструктуры, — комментирует Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития “Лаборатории Касперского” . — Мы рады, что “Подари жизнь” уже много лет находится под нашей защитой и может выделять больше времени и средств на помощь благополучателям». Экономия — 286 тысяч рублей в год.

Компания Mindbox — система, которая позволяет делать рассылки с просьбами помочь детям, а также отправлять письма-благодарности благотворителям и донорам, приглашения на конференцию или веб-пуши (донорам — напоминания о донациях, друзьям фонда — об интересных событиях). Но Mindbox — это не только автоматическая рассылка по базе контактов, но и возможность делать ее максимально эффективной. Мы понимаем, кто открывает или не открывает наши письма, все адреса проходят валидацию (верны/неверны). То есть мы не отправляем письма тем, кому они неинтересны, или тем, кто отписался от рассылки. «В итоге мы контактируем только с теми, кто готов получать от нас информацию, можем проанализировать, кому что нужно и интересно. То есть Mindbox помогает нам систематизировать общение с благотворителями, чтобы мы не были навязчивыми и не забрасывали людей письмами», — комментирует Татьяна Снесарь, директор по фандрайзингу «Подари жизнь». Компания предоставляют нам свои услуги с 50%-ной скидкой.

Мы контактируем только с теми, кто готов получать от нас информацию, можем анализировать, кому что нужно и интересно, и не быть навязчивыми. Татьяна Снесарь, директор по фандрайзингу

Программное обеспечение для бухгалтерской деятельности (офисная лицензия на интеграцию бухгалтерской программы «1С» в «Битрикс24», поддержка различных бухгалтерских программ, к примеру «Электронные поставки», «Зарплата и управление персоналом»). Экономия — 318 тысяч рублей в год.

Много раз за годы работы мы принимали в дар от компаний офисную технику и компьютеры. И вот совсем недавний пример: в 2022 году компания Hasbro ушла с российского рынка и отдала фонду 22 ноутбука Dell. Мощные, продуктивные ноуты, которые позволяют работать с большими объемами информации, тяжелыми файлами. Благодаря помощи компании и полученным в дар 22 ноутбукам мы сэкономили 2,134 миллиона рублей на покупке офисного оборудования. Спасибо большое!

Компания Orimi Trade — чай и кофе для офиса. Компания «Комус» — бесплатная питьевая вода: двадцать 20-литровых бутылей каждые два месяца. Часть мы отправляем на реабилитационные программы, часть — в больницы, а часть остается в офисе. Очень приятно, что, когда к нам приходят гости, подопечные и их родители, а также благотворители, волонтеры и друзья фонда, мы всегда можем встретить их по-настоящему тепло и душевно. Экономия составляет 530 тысяч рублей в год.