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Как помогать детям и бизнесу

13 июня 2024Анонсы
Текст:
Юлия Курябина
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27 июня в 11:00 в рамках конференции TECH WEEK состоится сессия с участием директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой и представителей компаний-партнеров: OZON, Pony Express, Extyl. Тема: социальный маркетинг.

Вы узнаете, почему благотворительность — не только про причастность к важным социальным изменениям, но и эффективный бизнес-инструмент для продвижения и развития бренда. На реальных кейсах от компаний увидите, как социальный маркетинг успешно встраивается в различные бизнес-стратегии. Например, акции в рамках социального маркетинга могут увеличить продажи и уровень лояльности со стороны клиентов, а пожертвования  — помочь компании сэкономить на налогах.

За 17 лет работы фонд привлек к помощи детям более 7 000 юридических лиц: российских и зарубежных компаний — и организовал более 200 акций социального маркетинга совместно с бизнесом.  В 2023 году благотворительный фонд «Подари жизнь» получил 2 млрд рублей пожертвований, треть из которых обеспечил бизнес. 

более 200 акций

фонд провел совместно с компаниями

Как избежать маркетингового провала, рассказывая о социальной активности, и понять, в каком из тысячи случаев ваша помощь будет эффективной — об этом дискуссия директора фонда «Подари жизнь» и представителей бизнеса на июньской конференции TECH WEEK.

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Как помогать детям и бизнесу

27 июня в 11:00 в рамках конференции TECH WEEK состоится сессия с участием директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой и представителей компаний-партнеров: OZON, Pony Express, Extyl. Тема: социальный маркетинг.

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