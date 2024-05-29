Как помогать детям и бизнесу

27 июня в 11:00 в рамках конференции TECH WEEK состоится сессия с участием директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой и представителей компаний-партнеров: OZON, Pony Express, Extyl. Тема: социальный маркетинг.

Вы узнаете, почему благотворительность — не только про причастность к важным социальным изменениям, но и эффективный бизнес-инструмент для продвижения и развития бренда. На реальных кейсах от компаний увидите, как социальный маркетинг успешно встраивается в различные бизнес-стратегии. Например, акции в рамках социального маркетинга могут увеличить продажи и уровень лояльности со стороны клиентов, а пожертвования — помочь компании сэкономить на налогах.

За 17 лет работы фонд привлек к помощи детям более 7 000 юридических лиц: российских и зарубежных компаний — и организовал более 200 акций социального маркетинга совместно с бизнесом. В 2023 году благотворительный фонд «Подари жизнь» получил 2 млрд рублей пожертвований, треть из которых обеспечил бизнес.

более 200 акций фонд провел совместно с компаниями

Как избежать маркетингового провала, рассказывая о социальной активности, и понять, в каком из тысячи случаев ваша помощь будет эффективной — об этом дискуссия директора фонда «Подари жизнь» и представителей бизнеса на июньской конференции TECH WEEK.