Как предприниматели CLUB 500 помогли детям

В самом центре Москвы состоялся благотворительный вечер в поддержку подопечных «Подари жизнь». Рассказываем о том, как масштабно и эстетично бизнес-сообщество CLUB 500 помогло детям с онкологическими заболеваниями.

Мы в фонде часто говорим о том, что благотворительность — это про любовь. И кажется, что в бизнесе работают совсем другие механизмы. Но благотворительный вечер, который был организован бизнес-сообществом CLUB 500, доказал, что у благотворительности и бизнеса много общего. Ведь любой бизнес — это тоже про любовь, только к своему делу. И еще это про ответственность и умение делиться не только опытом, контактами, идеями, но и помощью с теми, кому это необходимо.

7 500 000 рублей собрано за вечер в пользу подопечных фонда

Более 500 предпринимателей из 43 сфер бизнеса, а также представители культуры, науки и спорта присутствовали на мероприятии Специальным гостем вечера стал Риналь Мухаметов, актер театра и кино и попечитель фонда «Подари жизнь». «Мне было важно донести до гостей вечера мысль, что в благотворительности, как и в бизнесе, есть два значимых фактора. Один из них — финансы, без которых невозможно, к сожалению, создать условия для полного выздоровления подопечных фонда, — отметил Риналь. — Второй же фактор — это, безусловно, люди. Когда я общаюсь в больнице с детьми, то часто слышу от них желание не только выздороветь, но и вырасти, чтобы помогать другим. Я уверен, что дети — залог будущего успеха так или иначе. И то, что благотворители дают детям шанс на реализацию их стремлений, — это бесценно. Поэтому, конечно же, подобный вечер не может не восхищать, не вдохновлять и не поддерживать ту мысль, что все-таки в этом неоднозначном прекрасном мире хороших вещей всегда чуточку больше».

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Участников вечера также ожидал благотворительный аукцион со специальным лотом — драгоценным кулоном в форме сердца. Это изделие было изготовлено в единственном экземпляре компанией Мики Фузайлова, резидентом клуба. По задумке создателя, бриллианты в изделии символизируют силу и стойкость, а рубиновые сердца — жизненную энергию, страсть и любовь, которые способны вдохновить на подвиги. Вместе они образовали уникальный ювелирный ансамбль, который будет напоминать его владельцу о том, что он стал частью великого дела и подарил шанс на выздоровление детям — подопечным фонда.

То, что благотворители дают детям шанс на реализацию их стремлений, — это бесценно. Риналь Мухаметов актер театра и кино, попечитель фонда

«Следующий этап после закрытия базовых потребностей — это возможность и способность помогать другим. Мир спасают те, кто мыслит шире, кто готов разделить чужую боль. Ведь благотворительность — это не формальность и KPI, а способ открыть окно возможностей тем, у кого оно захлопывается», — отметила Алена Клычникова, генеральный директор CLUB 500.