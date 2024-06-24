Нарядно, эффектно и даже волшебно

Именно так прошел «День красоты» в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Делимся подробностями!

На один вечер холл перед детскими отделениями превратился в самый настоящий салон красоты с фотозоной, угощениями и развлечениями для детей.

«До сих пор недоумеваю, как нам за короткий период удалось подобрать нужный реквизит, найти оборудование для фотозоны, угощение, зеркала, удлинители, гирлянды, шарики, баллоны с гелием и прочие мелочи, — рассказывает координатор Центра Наталья Михеева. — Самое важное, что нам удалось создать не только красивое и эстетичное пространство, но и уютную, доверительную атмосферу, в которой всем было комфортно. Получилось нарядно, ярко, эффектно и даже в чем-то волшебно».

Правда, сначала мамы стеснялись и отказывались ото всего. Потом одна согласилась завить волосы, другая решилась чуть подкрасить губы, третья попросила сделать портрет ребенка. И уже через полчаса пространство наполнилось очередями на макияж, укладку и фотосессию.

Пока мамы были заняты красотой, дети успели создать невероятное количество аксессуаров: браслеты, бусы, маски для смешных фото, рисунки в подарок родителям и волонтерам. Кто-то даже успел поиграть в настольные игры. Три часа царила атмосфера праздника и красоты: мамы с детьми разошлись по палатам усталые, но совершенно счастливые.