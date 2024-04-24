Маше нужны донорские гранулоциты

Маше Хариной, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа, резус-фактор любой.
Маша болеет с рождения, сейчас ей пять месяцев. В конце декабря она приехала лечиться в отделение детской онкологии, хирургии головы и шеи Центра Дмитрия Рогачева из города Лысьва (Пермский край). Со слов мамы, уже на третьи сутки после рождения по результатам УЗИ у Маши нашли расширение желудочков, а затем на МРТ обнаружили два объемных образования в головном мозге. Сейчас девочка активно лечится: установлена шунтирующая система, проведено несколько блоков химиотерапии. Но возникли тяжелые инфекционные осложнения — Маше нужна антибактериальная терапия и переливания донорских гранулоцитов.
Вторая группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Маши Хариной.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
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Маше нужны донорские гранулоциты
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