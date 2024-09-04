Мише Мортину, пациенту Российской детской клинической больницы, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа, резус-фактор любой.
Мише девять лет, он из деревни Муриково Московской области. Впервые острым лимфобластным лейкозом мальчик заболел три года назад. Он прошел длительный курс лечения, ему удалось выйти в ремиссию. Но, к сожалению, в феврале этого года случился рецидив. Сейчас стало ясно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Две недели назад у Миши состоялась ТКМ (от родственного донора). Однако начались серьезные инфекционные проблемы. Теперь мальчику срочно нужны переливания донорских гранулоцитов.
Вторая группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 8.30 до 11.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Миши Мортина.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
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Мише нужны донорские гранулоциты
Пациенту Российской детской клинической больницы нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, резус-фактор любой.
В Центре Димы Рогачева нужны доноры
Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. В больнице очень ждут доноров всех групп. Приходите, пожалуйста.
Спасибо, помощь оказана
Пациенту Российской детской клинической больницы нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.