МРТ под наркозом: что важно?

Всем известно, что на МРТ-исследовании нужно лежать неподвижно. Но даже здоровому человеку это бывает сложно. Чтобы сделать МРТ больному ребенку, применяют наркоз. А контролирует состояние пациента особая система.

Что в ней особенного? Во-первых, она появилась в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева только благодаря вам, наши дорогие благотворители. И теперь врачи могут быть спокойны за состояние детей, которые находятся в тяжелом состоянии и не могут пройти МРТ без наркоза. Важно, что эта система позволяет врачам следить за основными показателями работы организма ребенка во время процедуры. Но еще важнее то, что основная часть — монитор — не содержит металлических составляющих. То есть может постоянно находиться в магнитной зоне, которую создает аппарат магнитно-резонансной томографии, по сути — мощный магнит. Производство таких мониторов крайне дорогое и сложное, поэтому появиться в больнице они могут только благодаря тем, кто поддерживает фонд и заинтересован в том, чтобы у детей была возможность получать все, что им нужно для успешного лечения и выздоровления. То есть — вам.

Специальный монитор рядом с аппаратом МРТ работает без сбоя Фото: Юлия Ласкорунская

«Наши пациенты — дети с тяжелыми заболеваниями. Если мы делаем МРТ под наркозом, нам важно постоянно отслеживать их состояние. Просто потому что в этот момент ребенок не сможет сказать, что ему вдруг стало плохо, — объясняет Галина Терещенко, заведующая рентгенологическим отделением. — Исследование сразу же прерывается, если анестезиолог видит на мониторе хотя бы малейшие изменения в работе сердца или дыхательной системы. Так бывает, если, например, у ребенка сепсис, инфекции: в любой момент может резко упасть давление. Из-за гематологических проблем может начаться кровотечение с падением давления. Всего этого можно избежать благодаря системе мониторинга. Полноценное наблюдение позволяет понимать, что все идет по плану. Для врачей нет ничего важнее состояния ребенка во время процедуры».

Каждый день пять, шесть и больше пациентов Центра Димы Рогачева нуждаются в МРТ, которое проводится под наркозом.

Почему врачам приходится делать наркоз для проведения МРТ-исследования? Это связано, в первую очередь, со спецификой самого исследования. Чтобы процедура прошла успешно, пациенту необходимо лежать без движения все время, пока работает аппарат. Малейшие движения любой сканируемой части тела, и аппарат не выстраивает изображение. То есть получить данные становится невозможно. Чтобы сделать МРТ, необходимо минимум двадцать минут, а иногда и два часа. Не каждый взрослый может пролежать неподвижно столько времени, а для большинства детей, еще и с учетом их состояния, эта задача просто невыполнима.