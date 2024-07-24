Пора «Начать с главного»!

Предлагаем учителям, школьникам и родителям начать учебный год с благотворительного флешмоба «Начнем с главного» и (или) уроков доброты , которые проведут для ребят волонтеры проекта «Дети помогают детям».

Что будет, если на линейке первого сентября заменить цветы на флажки и значки акции « Начнем с главного »? Будет очень необычно и душевно! Потому что каждый флажок в руках ребенка — это большая помощь для подопечных фонда «Подари жизнь». Мы точно знаем, что быть причастным к такой акции — важно для детей. Откуда мы это знаем? Потому что уже не первый год волонтеры фонда проводят в школах « Уроки доброты », на которых доступно и аккуратно рассказывают детям и подросткам о том, что такое благотворительность и как принять в ней участие. В любом возрасте.

«Школы не хотят просто сделать красивый жест и отказаться от цветов на праздничной линейке. Они хотят смыслов: чтобы первого сентября с детьми поговорили о благотворительности, о помощи, — рассказывает Татьяна Хазбулатова, координатор акции «Начнем с главного» . — Именно так и зародился наш большой проект ”Дети помогают детям”: он продуман, не спонтанен, системно развивается, Мы разработали специальные программы “Уроков доброты“ для разных возрастов и это было классным решением. Волонтеры заряжают детей и учителей на участие в благотворительности в течение всего учебного года.

Чувство, что ты помогаешь, очень приятное. И важно именно в школе дать ребенку его испытать.

Классы собирают для детей в больницах “Коробки храбрости“, устраивать благотворительные ярмарки, спектакли, становятся участниками “Начнем с главного“ или акции для выпускников “Шарим помощь“. Интересно наблюдать за детьми, как они креативят в благотворительности, что создают. И главное, что ребятам это очень нравится. Чувство, что ты помог, очень приятное. И важно именно в школе дать ребенку испытать это чувство и эти эмоции, чтобы во взрослой жизни он хотел осознанно к ним возвращаться».

Что выбрать: флешмоб или урок доброты?

Ничего не нужно выбирать — вы можете подать заявки на оба мероприятия.

Как получить значки и флажки для флешмоба?

Мы готовы передать их вам в офисе фонда. В нужном количестве, чтобы каждый ребенок мог взять их с собой на торжественную линейку. В этом году мы постарались сделать еще более красочную атрибутику. Фотографии получатся очень яркими! Ждем ваших заявок на участие в акции «Начнем с главного»!

Мы считаем, что цветы — это обязательный атрибут праздничной линейки и не призываем от них отказываться. Хорошая идея — когда учителя принимают совместное с родителями решение ограничиться одним букетом от класса, а те средства, которые родители планировали потратить на цветы, отправляются в пользу подопечных фонда.

Для того чтобы узнать, как организовать в школе «Урок доброты», посетите страницу проекта «Дети помогают детям». Там вы найдете всю необходимую информацию и сможете оставить заявку на визит волонтера.