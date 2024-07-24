Пора «Начать с главного»!

Предлагаем учителям, школьникам и родителям начать учебный год с благотворительного флешмоба «Начнем с главного» и (или) уроков доброты, которые проведут для ребят волонтеры проекта «Дети помогают детям».
Что будет, если на линейке первого сентября заменить цветы на флажки и значки акции «Начнем с главного»? Будет очень необычно и душевно! Потому что каждый флажок в руках ребенка — это большая помощь для подопечных фонда «Подари жизнь». Мы точно знаем, что быть причастным к такой акции — важно для детей. Откуда мы это знаем? Потому что уже не первый год волонтеры фонда проводят в школах «Уроки доброты», на которых доступно и аккуратно рассказывают детям и подросткам о том, что такое благотворительность и как принять в ней участие. В любом возрасте.
«Школы не хотят просто сделать красивый жест и отказаться от цветов на праздничной линейке. Они хотят смыслов: чтобы первого сентября с детьми поговорили о благотворительности, о помощи, — рассказывает Татьяна Хазбулатова, координатор акции «Начнем с главного». — Именно так и зародился наш большой проект ”Дети помогают детям”: он продуман, не спонтанен, системно развивается, Мы разработали специальные программы “Уроков доброты“ для разных возрастов и это было классным решением. Волонтеры заряжают детей и учителей на участие в благотворительности в течение всего учебного года.
Чувство, что ты помогаешь, очень приятное. И важно именно в школе дать ребенку его испытать.Татьяна Хазбулатова,координатор акции
Классы собирают для детей в больницах “Коробки храбрости“, устраивать благотворительные ярмарки, спектакли, становятся участниками “Начнем с главного“ или акции для выпускников “Шарим помощь“. Интересно наблюдать за детьми, как они креативят в благотворительности, что создают. И главное, что ребятам это очень нравится. Чувство, что ты помог, очень приятное. И важно именно в школе дать ребенку испытать это чувство и эти эмоции, чтобы во взрослой жизни он хотел осознанно к ним возвращаться».
Урок доброты для учеников начальной школы
Фото: Юлия Ласкорунская
Что выбрать: флешмоб или урок доброты?
Ничего не нужно выбирать — вы можете подать заявки на оба мероприятия.
Как получить значки и флажки для флешмоба?
Мы готовы передать их вам в офисе фонда. В нужном количестве, чтобы каждый ребенок мог взять их с собой на торжественную линейку. В этом году мы постарались сделать еще более красочную атрибутику. Фотографии получатся очень яркими! Ждем ваших заявок на участие в акции «Начнем с главного»!
Мы считаем, что цветы — это обязательный атрибут праздничной линейки и не призываем от них отказываться. Хорошая идея — когда учителя принимают совместное с родителями решение ограничиться одним букетом от класса, а те средства, которые родители планировали потратить на цветы, отправляются в пользу подопечных фонда.
Для того чтобы узнать, как организовать в школе «Урок доброты», посетите страницу проекта «Дети помогают детям». Там вы найдете всю необходимую информацию и сможете оставить заявку на визит волонтера.
Остались вопросы?
Татьяна Хазбулатова,
координатор акции
+7 (925) 213-92-55,
vf@podari-zhizn.ru
Новости
Пора «Начать с главного»!
Предлагаем учителям, школьникам и родителям начать учебный год с благотворительного флешмоба «Начнем с главного» и (или) уроков доброты, которые проведут для ребят волонтеры проекта «Дети помогают детям».
«Подари жизнь» снаружи и изнутри
Как работает фонд, как формируется его команда, что вдохновляет сотрудников расти и развиваться, Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь» рассказала подкасту «За компанию» ивент-агентства «Мандариновая лиса».
А чего боишься ты?
С этого вопроса началась благотворительная игра для детей, которую провели волонтеры «Подари жизнь» в воскресенье в ландшафтном парке «Острова Мечты». И которая повторится еще раз 28 июля. Приходите, будет интересно!