Екатерина, и другие героини спецпроекта — действительно особенные учителя. Их ученики, это ребята, которые находятся на длительном лечении в больницах, с ограниченными возможностями здоровья, и даже дети-сироты. В своих монологах, преподаватели рассказывают, почему пришли в педагогику, как выбрали такое интересное направление помощи детям и о многом другом.

Школа как признак нормальности

«Чаще всего дети, которые находятся на длительном лечении, мотивированы в учебе, от них приходит запрос. Фонд получает заявку, что ребенок хочет заниматься определенным предметом, и ему подбирают учителя. Для таких детей школа — признак нормальности. Им хочется учиться и догонять сверстников. Когда они начинают учиться, в больничные будни возвращается привычная рутина: дети понимают, что жизнь продолжается, — рассказывает Екатерина Феоктистова, волонтер фонда, преподаватель информатики и математики. — Понятно, что у ребят возникают свои трудности. Ко мне может попасть ученик, который по документам учится в 8 классе, а знания у него остались на уровне 5 класса, когда он заболел и был вынужден прервать учебу. Тогда мы начинаем восстанавливать пробелы, потому что без базы невозможно выучить новый материал».