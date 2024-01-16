Необычный концерт в РДКБ

В гости к детям, которые лечатся в Российской детской клинической больнице, пришли солисты ансамбля «Кончертато», Николай Егоров (виолончель) и Майя Сизова (скрипка).
В программе прозвучали известные (и не очень) произведения Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. Получилось не только торжественно, но и душевно. Особенное удовольствие от музыкальной программы получили родители, которые по-настоящему наслаждались живым исполнением.
Чудесное исполнение никого не оставило равнодушным!
Видео: Евгения Ванеева
В перерывах между композициями, артисты рассказывали маленьким слушателям интересные факты из жизни композиторов. Например, вы знали, что Бетховен забавлялся тем, что выкидывал в окно на прохожих ненужные вещи из дома? Уверены, что именно этим в первую очередь и запомнится детям необычный концерт. Хотя среди маленьких зрителей нашелся один совсем еще малыш, который внимательно прослушал всю концертную программу. В руках при этом он держал микрофон. Видимо, рассчитывал еще и спеть!
От всего сердца благодарим солистов ансамбля «Кончертато» за волшебную атмосферу. Спасибо, что подарили детям и их родителям возможность отвлечься от больничных дел и приобщиться к прекрасному!
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