Никита и его команда

Зачем Никита, бывший подопечный фонда, пригласил своих друзей в больницу? Чтобы устроить самый настоящий праздник детям, которые пока еще проходят лечение. Получилось ярко и весело.

Девять лет назад Никита закончил лечение от острого лимфобластного лейкоза в Московском областном онкодиспансере. С тех пор его мама, Юлия, приходит к детям в больницу в качестве фотоволонтера. Именно она предложила сыну принять участие в празднике, который волонтеры фонда решили организовать для детей под окнами больницы.

К Никите в больницу тоже приходили волонтеры, а теперь он сам стал волонтером

«Не так давно к детям под окна уже приходили волонтеры в ростовых куклах и это вызвало небывалый восторг, — рассказывает Юлия, мама Никиты . — Но тогда сын сдавал выпускные экзамены и я не стала ему предлагать поучаствовать. Когда же снова появилась идея с ростовыми куклами, я сказала Никите, что он тоже может пойти к детям. Однако он предложил пригласить еще и своих друзей: “Одному мне, конечно же, будет не очень комфортно, но я предложу ребятам пойти со мной”. И буквально сразу трое самых близких его друзей решили присоединиться».

Темой праздника стало море и все, что с ним связано. Такой выбор был сделан не случайно: все единогласно решили, что раз дети сейчас не могут оказаться на море и под солнцем, значит оно само «приплывет» к ним под окна. Поэтому в гости к детям пришли настоящий папуас, русалочка, Нептун, Губка Боб и многие другие сказочные морские персонажи. Дети были в полном восторге!

«Когда я болел, ко мне тоже приходили волонтеры, и я помню, как было весело, как это приободряло. Поэтому, когда мама предложила мне поучаствовать, я согласился. И друзья решили меня поддержать. Нам понравилось! Детям было очень весело. Единственное — ну очень жарко в костюмах. В остальном, все прошло отлично», — поделился эмоциями Никита.