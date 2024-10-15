Мы начинаем готовиться к Новому году, а значит, собирать подарки для детей, которые остаются в больницах на праздники. Присоединяйтесь!
Подарки детям
Что купить, куда привезти
Каждый год почти 1000 подопечных фонда встречают новогодние праздники в больницах. Все потому, что из-за лечения их не могут отпустить из клиники даже на несколько дней. Но дети всегда ждут чуда, и у них должен быть самый настоящий праздник — с елкой, Дедом Морозом и новогодними сюрпризами!
Сбор подарков объявляем открытым! Стать для кого-то личным волшебником просто:
переходите по ссылке и выбирайте подарок, который отправится под елку в одну из клиник, где лечатся дети;
по ссылке есть все, что попросили дети, и вы можете заказать подарок на удобном вам маркетплейсе;
оформите доставку на адрес фонда (или приезжайте сами): 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А;
дальше мы позаботимся о том, чтобы подарок появился под елкой в клинике точно в срок.
Ждем вас и очень хотим, чтобы у каждого ребенка на Новый год исполнилась одна маленькая, но заветная мечта.
Ждем вас!
Москва, ул. Доватора,
д. 13, подъезд 2А
Тел.: +7 (926) 010‑05‑65
Будни с 10:00 до 19:00
Новости
Собираем новогодние подарки в больницы
Мы начинаем готовиться к Новому году, а значит, собирать подарки для детей, которые остаются в больницах на праздники. Присоединяйтесь!
«Можно вылечить рак и вернуться к обычной жизни»
Кате Колосовой было девять лет, когда у нее диагностировали лейкоз. Спустя 20 лет она вернулась в больницу снова, но уже как координатор фонда в Центре имени Димы Рогачева. Историю Кати опубликовал Т—Ж.
Зачем становиться донором крови?
Вместе с изданием «Т—Ж» мы насчитали шесть причин: от социальных до физических. Сдавая кровь, вы помогаете людям, держите на контроле здоровье, получаете выходные дни и даже можете претендовать на льготы.