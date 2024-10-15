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Собираем новогодние подарки в больницы 

19 ноября 2024Анонсы
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Мы начинаем готовиться к Новому году, а значит, собирать подарки для детей, которые остаются в больницах на праздники. Присоединяйтесь!

Подарки детям

Что купить, куда привезти

Каждый год почти 1000 подопечных фонда встречают новогодние праздники в больницах. Все потому, что из-за лечения их не могут отпустить из клиники даже на несколько дней. Но дети всегда ждут чуда, и у них должен быть самый настоящий праздник — с елкой, Дедом Морозом и новогодними сюрпризами!

Сбор подарков объявляем открытым! Стать для кого-то личным волшебником просто: 

  • переходите по ссылке и выбирайте подарок, который отправится под елку в одну из клиник, где лечатся дети;

  • по ссылке есть все, что попросили дети, и вы можете заказать подарок на удобном вам маркетплейсе;

  • оформите доставку на адрес фонда (или приезжайте сами): 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А; 

  • дальше мы позаботимся о том, чтобы подарок появился под елкой в клинике точно в срок.

Ждем вас и очень хотим, чтобы у каждого ребенка на Новый год исполнилась одна маленькая, но заветная мечта.

Ждем вас!

Москва, ул. Доватора,

д. 13, подъезд 2А

Тел.: +7 (926) 010‑05‑65

Будни с 10:00 до 19:00

Новости

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Собираем новогодние подарки в больницы 

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