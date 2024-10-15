Собираем новогодние подарки в больницы 

Мы начинаем готовиться к Новому году, а значит, собирать подарки для детей, которые остаются в больницах на праздники. Присоединяйтесь!

Каждый год почти 1000 подопечных фонда встречают новогодние праздники в больницах. Все потому, что из-за лечения их не могут отпустить из клиники даже на несколько дней. Но дети всегда ждут чуда, и у них должен быть самый настоящий праздник — с елкой, Дедом Морозом и новогодними сюрпризами!