Отчет за 2023 год: обо всем, что удалось сделать

Вместе с вами и благодаря вам: подробно, с примерами и вдохновляющими историями. Перед вами годовой отчет фонда — рассказ о тратах и поступлениях, программах и проектах и о детях, которым мы помогли.

Каждый год в апреле мы предлагаем вам полноценный отчет о том, как работал фонд в течение предыдущего года. Подробно, четко, с примерами, цифрами и комментариями. Чтобы все было понятно и не возникало вопросов. Просто потому что мы очень дорожим вашим доверием!

Екатерина Шергова: «Если план А не сработал, в алфавите есть еще 32 буквы. Это лозунг мой и фонда»

«Мне кажется, прошедший год можно назвать годом адаптации к ситуации и внешним обстоятельствам, — отметила Екатерина Шергова, директор фонда. — Я по-прежнему не могу сказать, что “у нас все хорошо” или “фонд в норме”. Но хочу отметить, что мы справились, а это в нынешних условиях уже много. Главное же — мы не отказали в помощи ни одному ребенку, которому могли помочь. Не устану повторять: это возможно только благодаря вам».

Все подробности в отчете. Мы очень старались, чтобы читать его было легко и приятно. За год мы с вами помогли 5053 детям. Траты фонда на проекты и уставную деятельность составили 1 156 089 824 руб.

Спасибо, что мы вместе, что вы с нами!