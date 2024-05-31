Она состоялась: первая долгожданная пересадка костного мозга в новом отделении ТКМ в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. При содействии фондов, врачей и благотворителей.

В этой новости важно все. Во-первых, закончилось строительство и состоялось открытие первого за Уралом детского отделения ТКМ: пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии позволят проводить до 40 пересадок в год. Это полностью обеспечит потребность в ТКМ для детей из Красноярского края, частично — для пациентов из других регионов Сибири. То есть дети не будут ждать очереди в столичные клиники, а будут получать необходимое им лечение рядом с домом.

Первая ТКМ в Красноярске состоялась 28 мая 2024 Фото: Краевой клинический центр охраны материнства и детства

Первая ТКМ состоялась 28 мая: девочке с диагнозом «лимфома Ходжкина» пересадили ее собственные здоровые клетки. Ребенок проходил лечение в Центре в апреле 2023 года, однако в ноябре того же года болезнь вернулась. Лечение раннего рецидива лимфомы Ходжкина означает высокодозную химиотерапию и трансплантацию аутологичных (собственных) гемопоэтических стволовых клеток. В мае была начата подготовка к пересадке, 28 мая клетки были разморожены и перелиты. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, хотя лечение еще продолжается: впереди лучевая терапия. «Мы очень долго готовились и с нетерпением ждали открытия отделения. В конце прошлого года у нас появился первый потенциальный пациент на трансплантацию, параллельно мы занимались дооснащением отделения, готовились к лицензированию, — рассказывает Эльмира Ахмедова, заместитель главного врача по медицинской части. — Отделение открылось 1 февраля, а 5 и 6 февраля состоялся забор клеток. Оба события были очень волнующими. Спасибо коллегам из Центра онкологии имени Блохина и Центра имени Димы Рогачева за то, что консультировали и поддерживали нас на всех этапах».

Благодаря участию фонда была сформирована команда, оплачены обучение и стажировки 26 врачей и 5 медсестер в Центре Димы Рогачева. Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь»