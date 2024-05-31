Она состоялась: первая долгожданная пересадка костного мозга в новом отделении ТКМ в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. При содействии фондов, врачей и благотворителей.
В этой новости важно все. Во-первых, закончилось строительство и состоялось открытие первого за Уралом детского отделения ТКМ: пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии позволят проводить до 40 пересадок в год. Это полностью обеспечит потребность в ТКМ для детей из Красноярского края, частично — для пациентов из других регионов Сибири. То есть дети не будут ждать очереди в столичные клиники, а будут получать необходимое им лечение рядом с домом.
Первая ТКМ в Красноярске состоялась 28 мая 2024
Фото: Краевой клинический центр охраны материнства и детства
Первая ТКМ состоялась 28 мая: девочке с диагнозом «лимфома Ходжкина» пересадили ее собственные здоровые клетки. Ребенок проходил лечение в Центре в апреле 2023 года, однако в ноябре того же года болезнь вернулась. Лечение раннего рецидива лимфомы Ходжкина означает высокодозную химиотерапию и трансплантацию аутологичных (собственных) гемопоэтических стволовых клеток. В мае была начата подготовка к пересадке, 28 мая клетки были разморожены и перелиты. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, хотя лечение еще продолжается: впереди лучевая терапия.
«Мы очень долго готовились и с нетерпением ждали открытия отделения. В конце прошлого года у нас появился первый потенциальный пациент на трансплантацию, параллельно мы занимались дооснащением отделения, готовились к лицензированию, — рассказывает Эльмира Ахмедова, заместитель главного врача по медицинской части. — Отделение открылось 1 февраля, а 5 и 6 февраля состоялся забор клеток. Оба события были очень волнующими. Спасибо коллегам из Центра онкологии имени Блохина и Центра имени Димы Рогачева за то, что консультировали и поддерживали нас на всех этапах».
Благодаря участию фонда была сформирована команда, оплачены обучение и стажировки 26 врачей и 5 медсестер в Центре Димы Рогачева.Екатерина Шергова,директор «Подари жизнь»
Проект удалось реализовать при поддержке федеральных и краевых властей, а также благотворительных фондов «РУСФОНД» и «Подари жизнь», благодаря которым был создан и утвержден проект отделения ТКМ, оплачивалась подготовка проектной документации для строительства отделения, закупались медицинское оборудование и реагенты, медицинский персонал прошел обучение и стажировки.
«Доступность ТКМ — одна из самых главных проблем детской онкологии в России, которую пытается решить наш фонд. Мы сразу понимали, что для работы отделения трансплантации прежде всего нужны профессионалы, — сказала Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». — Какие бы не были стены, какое бы не было закуплено оборудование, без профессиональных врачей проводить успешные трансплантации костного мозга невозможно. Поэтому для нас особенно важно, что благодаря нашему участию была сформирована команда врачей, были оплачены обучение и стажировки 26 врачей и 5 медсестер в Центре Дмитрия Рогачева в Москве. И фонд продолжает поддерживать эту часть проекта».
Сегодня в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства лечение проходят четыре пациента: кого-то готовят к пересадке, кому-то важно получать химиотерапию в стерильных условиях. На 2024 год получено десять квот на проведение ТКМ за счет федерального бюджета. Старт дан, продолжение следует.
Новости
Первая ТКМ в Красноярске
Она состоялась: первая долгожданная пересадка костного мозга в новом отделении ТКМ в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. При содействии фондов, врачей и благотворителей.
Валдис Пельш и «Я люблю мою страну»
В гости к детям в Центре имени Димы Рогачева в очередной раз пришел амбассадор фонда, актер и ведущий Валдис Пельш. И на этот раз — с викториной!
Просто побыть ребенком
Этого, конечно, хочет каждый подопечный фонда, который проходит лечение в больнице. Поэтому когда врачи разрешают сбежать из палаты, а особенно, в развлекательный парк сети TeikaBoom, радости нет предела.