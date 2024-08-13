Первый (и точно не последний) субботник

Осенний марафон субботников в Измалково открыла компания «Градиент», которая больше десяти лет поддерживает фонд в самых разных идеях и проектах. И волонтерский корпоративный выезд не стал исключением.
Итак, что было дано? Раннее субботнее утро, пятьдесят сотрудников компании «Градиент», много ножниц, лопат, грабель и мульчи из коры. Из этого получился один чудесный и очень продуктивный субботник в строящимся пансионате «Измалково». И в этот день действительно прекрасно было все: начиная от теплой солнечной погоды, заканчивая красотой на клумбах, которую своими руками создали сотрудники компании «Градиент».
По традиции, субботник начался со знакомства, небольшого чаепития и полноценной экскурсии по пансионату, которую для гостей провели сотрудники фонда. А потом пошла работа.
Фото: Юлия Ласкорунская
Соприкоснуться с прекрасным
«Было очень интересно узнать историю этого места, увидеть этапы стройки, послушать про дальнейшие планы, и конечно, самому прикоснуться к прекрасному, — делится своими впечатлениями Андрей Овчинников, менеджер по развитию корпоративной культуры и бренда компании. — Одно дело, когда мы рассказываем коллегам во внутренних рассылках о том, как они помогли подопечным фонда, а другое дело, когда у них есть возможность лично увидеть результаты своей помощи и даже сделать что-то своими руками. Благотворительность — это вообще важная часть корпоративной культуры компании “Градиент”. У нас очень неравнодушные сотрудники, которые всегда активно поддерживают любые подобные инициативы. Так, все пятьдесят мест в рассылке с записью на этот субботник закрылись коллегами в первые двадцать минут».
Фото: Юлия Ласкорунская
После разговоров о прошлом и будущем усадьбы Измалково все активно приступили к действиям. В этот раз фронт работ был максимально масштабный и тяжелый. Нужно было обрезать кусты смородины, лапчатки, кизила и других растений и деревьев. Затем полоть, ровнять и мульчировать (засыпать подготовленную почву специальным материалом — прим. ред.) землю вокруг посадок. Несмотря на палящее солнце и сухую тяжелую землю, сотрудники компании «Градиент» не только полностью выполнили все, что было запланировано, но и сделали это с невероятной легкостью, шутя и улыбаясь.
Хорошая идея для тимбилдинга
«На протяжении многих лет “Градиент” поддерживает фонд материальной составляющей. Поэтому идея поехать в пансионат, увидеть такой масштабный проект, и “приложить к нему руку” очень вдохновила, — поделилась Надежда Аршуткина, представитель пресс-службы компании. — Бонусом еще получился отличный тимбилдинг: на субботнике собрались коллеги из разных отделов, которые, возможно, до этого дня даже не были лично знакомы. Очень полезный опыт. Вообще все сложилось: прекрасная погода, прекрасная организация, классная компания и коллеги любимые».
Фото: Юлия Ласкорунская
Ощущение полной вовлеченности
«Я по первому образованию медик, поэтому прекрасно понимаю, зачем необходим такой пансионат, насколько важно увеличивать пропускную способность больницы, как важна правильная обстановка для скорейшего выздоровления и социализации детей, — рассказала Самира Садовская, руководитель административно-хозяйственного отдела. — Поэтому мне очень нравится этот проект, а такие субботники дарят ощущение полной вовлеченности в доброе дело. А еще это отличная возможность познакомиться с коллегами. Так, у нас есть старый костяк коллектива, и очень много новых молодых сотрудников. Мы не успеваем знакомиться, и бывает, что по работе просто не удается пересечься. А здесь собрались абсолютно разные люди, из разных отделов и подразделений. Кого-то я не ожидала увидеть, кто-то для меня раскрылся по-новому. Желающих приехать было гораздо больше, чем мест, другие коллеги искренне расстроились, что не попали. Так что, думаю, это не последний наш субботник».
От всего сердца благодарим сотрудников компании «Градиент» за искреннюю вовлеченность, интерес и прекрасную работу! И, конечно, мы очень ценим вашу многолетнюю дружбу и поддержку. С нетерпением будем ждать вас в гости снова!
Новости
Первый (и точно не последний) субботник
Осенний марафон субботников в Измалково открыла компания «Градиент», которая больше десяти лет поддерживает фонд в самых разных идеях и проектах. И волонтерский корпоративный выезд не стал исключением.
Афиша сентября: акции и события
В первый месяц осени у нас много новых акций. Можно приобрести одежду из коллекции «Подари жизнь» и бренда Zarina, подарить фонду свой талант, купить благотворительный смузи и многое другое.
«Мили милосердия — путь к выздоровлению»
Благотворительному проекту «Мили милосердия» исполнилось 16 лет. В честь этого события в первый месяц лета «Аэрофлот» удваивал переведенные в фонд мили. В итоге мы получили больше 7 млн миль, спасибо всем большое!