Первый (и точно не последний) субботник

Осенний марафон субботников в Измалково открыла компания «Градиент», которая больше десяти лет поддерживает фонд в самых разных идеях и проектах. И волонтерский корпоративный выезд не стал исключением.

Итак, что было дано? Раннее субботнее утро, пятьдесят сотрудников компании «Градиент», много ножниц, лопат, грабель и мульчи из коры. Из этого получился один чудесный и очень продуктивный субботник в строящимся пансионате «Измалково». И в этот день действительно прекрасно было все: начиная от теплой солнечной погоды, заканчивая красотой на клумбах, которую своими руками создали сотрудники компании «Градиент». По традиции, субботник начался со знакомства, небольшого чаепития и полноценной экскурсии по пансионату, которую для гостей провели сотрудники фонда. А потом пошла работа.

Экскурсия по Измалково Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 3

Соприкоснуться с прекрасным «Было очень интересно узнать историю этого места, увидеть этапы стройки, послушать про дальнейшие планы, и конечно, самому прикоснуться к прекрасному, — делится своими впечатлениями Андрей Овчинников, менеджер по развитию корпоративной культуры и бренда компании. — Одно дело, когда мы рассказываем коллегам во внутренних рассылках о том, как они помогли подопечным фонда, а другое дело, когда у них есть возможность лично увидеть результаты своей помощи и даже сделать что-то своими руками. Благотворительность — это вообще важная часть корпоративной культуры компании “Градиент”. У нас очень неравнодушные сотрудники, которые всегда активно поддерживают любые подобные инициативы. Так, все пятьдесят мест в рассылке с записью на этот субботник закрылись коллегами в первые двадцать минут».

Инструктаж Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 7

После разговоров о прошлом и будущем усадьбы Измалково все активно приступили к действиям. В этот раз фронт работ был максимально масштабный и тяжелый. Нужно было обрезать кусты смородины, лапчатки, кизила и других растений и деревьев. Затем полоть, ровнять и мульчировать (засыпать подготовленную почву специальным материалом — прим. ред.) землю вокруг посадок. Несмотря на палящее солнце и сухую тяжелую землю, сотрудники компании «Градиент» не только полностью выполнили все, что было запланировано, но и сделали это с невероятной легкостью, шутя и улыбаясь.

Хорошая идея для тимбилдинга «На протяжении многих лет “Градиент” поддерживает фонд материальной составляющей. Поэтому идея поехать в пансионат, увидеть такой масштабный проект, и “приложить к нему руку” очень вдохновила, — поделилась Надежда Аршуткина, представитель пресс-службы компании. — Бонусом еще получился отличный тимбилдинг: на субботнике собрались коллеги из разных отделов, которые, возможно, до этого дня даже не были лично знакомы. Очень полезный опыт. Вообще все сложилось: прекрасная погода, прекрасная организация, классная компания и коллеги любимые».

Надежда Аршуткина, представитель пресс-службы компании Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 3

Ощущение полной вовлеченности «Я по первому образованию медик, поэтому прекрасно понимаю, зачем необходим такой пансионат, насколько важно увеличивать пропускную способность больницы, как важна правильная обстановка для скорейшего выздоровления и социализации детей, — рассказала Самира Садовская, руководитель административно-хозяйственного отдела. — Поэтому мне очень нравится этот проект, а такие субботники дарят ощущение полной вовлеченности в доброе дело. А еще это отличная возможность познакомиться с коллегами. Так, у нас есть старый костяк коллектива, и очень много новых молодых сотрудников. Мы не успеваем знакомиться, и бывает, что по работе просто не удается пересечься. А здесь собрались абсолютно разные люди, из разных отделов и подразделений. Кого-то я не ожидала увидеть, кто-то для меня раскрылся по-новому. Желающих приехать было гораздо больше, чем мест, другие коллеги искренне расстроились, что не попали. Так что, думаю, это не последний наш субботник».