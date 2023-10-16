Почувствовать Пульс

Для хороших дел нет преград и отговорок: это доказали сотрудники фармацевтической компании «Пульс». В воскресенье, несмотря на дождь, они приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы отлично поработать.

Хотите — верьте, хотите — нет: погода никак не повлияла на энтузиазм и настроение участников. За несколько часов было высажено огромное количество растений (несмотря на то, что земля была мокрая и тяжелая), пострижены кусты и собрана листва. Работа сопровождалась душевными разговорами, смехом и улыбками. И все потому, что, по мнению участников, быть причастными к масштабному проекту (строительству пансионата и благоустройству территории) хорошо в любую погоду. «Что может быть лучше такого тимбилдинга? Если бы фонд не предложил нам эту идею, то ее точно стоило бы придумать, — делится впечатлениями Марина Истомина, директор по персоналу. — Потому что трудно найти более подходящее дело, которое объединяет и работу в команде, и возможность каждому внести свой вклад в доброе дело. А также помочь тем, кому это действительно необходимо. Такая активность точно идет всем на пользу. Очень здорово, что наши сотрудники объединены не только работой, но и общей идеей. Это классно».

К субботнику готовы Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 9

Утро в Измалково началось с небольшого чаепития и экскурсии по территории строящегося пансионата. Для наглядности по территории были расставлены картинки, которые позволяли заглянуть в будущее и увидеть, как будут выглядеть те или иные здания после завершения строительства. Сотрудники и волонтеры фонда постарались подробно рассказать о том, почему пансионат так важен для подопечных фонда и какие активности для семей в будущем планируются. «Пансионат очень понравился, сразу видна перспектива и впечатляет масштаб. Когда все это построится, тут будет красота. И детям, и их родителям точно будет очень хорошо, — рассказывает Сергей Андросов, главный инженер. — Мы сейчас с коллегами делаем посадки; надеюсь, к следующему году все вырастет и будет повод вернуться сюда посмотреть на свой труд. Вообще чувствуешь себя полезным, а когда знаешь, что помогаешь именно детям, особенно больным, это действительно вдохновляет. Выделить в выходной день несколько часов несложно, когда это для доброго и полезного дела».

Марина Истомина, директор по персоналу Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 4

«Мне очень понравилась идея приехать в пансионат, я вообще стараюсь участвовать в таких активностях и волонтерских мероприятиях, не только от компании, но и в целом. Поэтому, когда поступил запрос, я сразу же согласилась», — поделилась Ольга Фролкова, специалист по логистике. Когда все работы были сделаны, участники с удовольствием оставили свои пожелания детям, которые приедут в будущий пансионат. День получился по-настоящему теплым и невероятно душевным. «Здесь очень красиво, и мы постарались подготовить это место для того, чтобы оно было гостеприимным, дружелюбным и приятным для всех маленьких посетителей, которые здесь будут жить. Это очень почетно, и мы благодарны фонду за предоставленную возможность», — отметила Нина Андреева, координатор благотворительной работы компании «Пульс» .