Благодарим за доверие и чувствуем большую ответственность! И, конечно, делимся с вами этой новостью, потому что фонд — это вы!
Агентство RAEX опубликовало третий выпуск рейтингов благотворительных некоммерческих организаций. Всего в него вошли 804 НКО, один из списков возглавил «Подари жизнь».
Для нас это огромная радость, которой мы спешим поделиться с вами. Потому что фонд «Подари жизнь» — это все вы, те, кто каждый день дарит нам и нашим подопечным свое тепло и поддержку. Спасибо за то, что даете нам возможность помогать и делаете возможными системные изменения в детской онкологии и тысячи счастливых историй наших подопечных.
Проект агентства RAEX призван повысить доверие к благотворительным организациям со стороны жертвователей и партнеров, создать эффективный инструмент позиционирования для благотворительных НКО, использующих лучшие практики управления, способствовать решению проблемы «токсичной» благотворительности.
Новости
«Подари жизнь» на первом месте в рейтинге RAEX
Благодарим за доверие и чувствуем большую ответственность! И, конечно, делимся с вами этой новостью, потому что фонд — это вы!
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