Как работает фонд, как формируется его команда, что вдохновляет сотрудников расти и развиваться, Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь» рассказала подкасту «За компанию» ивент-агентства «Мандариновая лиса».
Большой разговор не только о благотворителях, но и о тех, кто работает в фонде и помогает помогать — о команде «Подари жизнь» и о проектах, которые мы поддерживаем и развиваем. А также о том, что такое системная помощь, о технологиях и механизмах привлечения денег, поддержке научных исследований, и, конечно же, ивентах. А еще немного о том, что на самом деле вдохновляет нас всех расти и развиваться.
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Ивент-агентства «Мандариновая лиса»
Новости
«Подари жизнь» снаружи и изнутри
Как работает фонд, как формируется его команда, что вдохновляет сотрудников расти и развиваться, Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь» рассказала подкасту «За компанию» ивент-агентства «Мандариновая лиса».
А чего боишься ты?
С этого вопроса началась благотворительная игра для детей, которую провели волонтеры «Подари жизнь» в воскресенье в ландшафтном парке «Острова Мечты». И которая повторится еще раз 28 июля. Приходите, будет интересно!
Летняя школа благотворительности
В ближайшее воскресенье, 21 июля с 12:00 до 18:00 ждем вас в ландшафтном парке «Острова Мечты», где в рамках фестиваля «Лето яркого цвета» волонтеры «Подари жизнь» проведут благотворительную игру для детей. Вход свободный.