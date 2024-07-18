«Подари жизнь» снаружи и изнутри

Большой разговор не только о благотворителях, но и о тех, кто работает в фонде и помогает помогать — о команде «Подари жизнь» и о проектах, которые мы поддерживаем и развиваем. А также о том, что такое системная помощь, о технологиях и механизмах привлечения денег, поддержке научных исследований, и, конечно же, ивентах. А еще немного о том, что на самом деле вдохновляет нас всех расти и развиваться.