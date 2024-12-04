Подарки нашли своих героев

Куклы и плюшевые альпаки, конструкторы и динозавры, наушники и даже гаджеты — чего только не загадывали на Новый год подопечные фонда. И вы исполнили все их желания!
Леша, как и многие мальчишки, любит футбол. До болезни и сам играл с ребятами во дворе, а сейчас продолжает болеть за любимый клуб. Словами не передать, какой восторг он испытал, когда получил в подарок футбольную форму с автографом от своего кумира — вратаря и капитана команды ЦСКА Игоря Акинфеева!
Фото: Александра Добротина
Егор получил от Деда Мороза наушники, а значит, в нужный момент всегда сможет включить любимую песню. Очень хочется, чтобы саундтрек, который он подберет к своей жизни, поддерживал его во время лечения.
Слава обожает «Лего». На новогодней елке ему вручили заветную коробку с конструктором, и мальчик весь оставшийся вечер посвятил тому, чтобы собрать подаренную машинку. Счастлив был не только Слава, но и его мама, ведь это такая радость — видеть, как горят глаза твоего ребенка.
Фото: Юлия Ласкорунская
Взять на себя роль Деда Мороза — дело ответственное, и мы счастливы, что рядом так много добрых волшебников. И тех, кто с нами долгие годы, и тех, кто присоединился впервые. Почти полторы тысячи детей из пяти больниц получили заветные новогодние подарки, и все это — благодаря вам!
Почти 1500 детей
получили новогодние подарки
Отдельно говорим спасибо сети магазинов «Республика» за проведение акции «Добрая елка» и каждому, кто принял в ней участие и исполнил детскую мечту!
Сердечное спасибо школам, детским садам и другим образовательным учреждениям — детскому саду «Сколково 1», школе самоопределения № 734 имени А. Н. Тубельского, школе № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко, школе «Глория», технолицею имени В. И. Долгих, школе № 1529 имени А. С. Грибоедова, Волжскому городскому лицею, Школе № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна, Академической гимназии, школам № 1579, 1506, 1544, 1207, 962, 1358, детскому лагерю «Евроклуб», языковой студии Clever Exams. Вы воспитываете поколение чутких и эмпатичных людей, которые обязательно сделают этот мир лучше!
От всей души благодарим все компании, которые приняли участие в сборе подарков. Это ООО «ЛитРес», ООО «ЭГИС-РУС», OOO «СК “Ренессанс жизнь“», ООО «РОШ ДИАГНОСТИКА РУС», Группа «ПРОДО», OOO «Кореа Трейд», АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», ООО «МЭЙДЖОР ТРАК ЦЕНТР», магазин игрушек BestLike, ООО «Мейджор Экспресс», ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР», ООО «Мелитэк», ООО «Киа Россия и СНГ», ООО «ТД “Черкизово”», You Social, фармацевтическая компания Sanofi, «Мультифан», «Инфосистемы Джет», Nikoliers, «Сити Ресторантс», ТСК, ООО «Рус Техно», «Солгар», «Фармстандарт», «Симпл», Merck, «Главстрой», АО «Авиакомпания “Россия”», УК «ПМК», BAYER, «Росдиагностика», ПРИО «Внешторгбанк», «Фаберлик», ГК WE-ON, Mercedes-Benz, ООО «Проектное бюро “АПЕКС”». Кроме того, к сбору подарков присоединился китайский актер Сюй Кай и его русскоязычные поклонники.
Благодарим за поддержку и нашего частного благотворителя Инну Апулову!
Спасибо каждому за то, что для наших подопечных новогодняя сказка стала былью. Для нас — фонда «Подари жизнь» — это лучший праздничный подарок!
Новости
Подарки нашли своих героев
Куклы и плюшевые альпаки, конструкторы и динозавры, наушники и даже гаджеты — чего только не загадывали на Новый год подопечные фонда. И вы исполнили все их желания!
И Дед Мороз чуть не растаял (от чувств)
Во всех больницах, которым помогает фонд «Подари жизнь» (и все вы), прошли новогодние представления. Радости, счастья и любви было столько, что их точно хватит детям на все каникулы.
Как предприниматели CLUB 500 помогли детям
В самом центре Москвы состоялся благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь». Рассказываем о том, как масштабно и эстетично бизнес-сообщество CLUB 500 помогло детям с онкологическими заболеваниями.