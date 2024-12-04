Подарки нашли своих героев

Куклы и плюшевые альпаки, конструкторы и динозавры, наушники и даже гаджеты — чего только не загадывали на Новый год подопечные фонда. И вы исполнили все их желания!

Леша, как и многие мальчишки, любит футбол. До болезни и сам играл с ребятами во дворе, а сейчас продолжает болеть за любимый клуб. Словами не передать, какой восторг он испытал, когда получил в подарок футбольную форму с автографом от своего кумира — вратаря и капитана команды ЦСКА Игоря Акинфеева!

Фото: Александра Добротина

Егор получил от Деда Мороза наушники, а значит, в нужный момент всегда сможет включить любимую песню. Очень хочется, чтобы саундтрек, который он подберет к своей жизни, поддерживал его во время лечения. Слава обожает «Лего». На новогодней елке ему вручили заветную коробку с конструктором, и мальчик весь оставшийся вечер посвятил тому, чтобы собрать подаренную машинку. Счастлив был не только Слава, но и его мама, ведь это такая радость — видеть, как горят глаза твоего ребенка.

Заветный конструктор Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 7

Взять на себя роль Деда Мороза — дело ответственное, и мы счастливы, что рядом так много добрых волшебников. И тех, кто с нами долгие годы, и тех, кто присоединился впервые. Почти полторы тысячи детей из пяти больниц получили заветные новогодние подарки, и все это — благодаря вам!