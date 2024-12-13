«Подарок от:важных людей»: подводим итоги

К нам вновь пришли компании, которые с фондом уже много лет, мы поприветствовали девять новых участников и в итоге на помощь детям собрали даже больше, чем в прошлом году.

Никого не удивим, если скажем, что это был (очередной) тяжелый год. Многие компании вынужденно сокращали бюджеты, в том числе и на поздравления партнеров с Новым годом. «Поэтому мы были рады, что к нам все равно пришли почти все компании, с которыми мы уже проводили эту акцию, — комментирует Юлия Филимонова, координатор акции «Подарок от:важных людей». — Со своей стороны мы подготовились: изменили и открытку, и способ ее отправки. Теперь отправитель может сам вносить изменения в текст, вписывать имя получателя. Открытки стали индивидуальными».

Цифры, факты и важные наблюдения о корпоративной благотворительности в праздники — в нашей статье.

«Благодаря собранным средствам мы закупаем реагенты для проведения лабораторной диагностики, чтобы каждому ребенку был вовремя и правильно поставлен диагноз, чтобы была подобрана терапия, наиболее эффективная для каждого больного, чтобы можно было следить за ходом лечения и своевременно его корректировать, — продолжает Юлия Филимонова. — А это необходимо для всех детей. В прошлом году на реагенты “Подари жизнь” потратил более 30 миллионов рублей. Большая часть этой суммы была собрана в рамках акции. За Новый год мы собрали 17 676 500 рублей, а с учетом 23 Февраля, 8 Марта и профильных праздников — 19 272 500 рублей».

Цифры и факты

Акции, которая сейчас называется «Подарок от:важных людей», почти столько же лет, сколько и самому фонду.

В этом году в ней участвовало 59 компаний.

Самое крупное пожертвование — 4 миллиона рублей, самое маленькое — 10 000 рублей (важно: не бывает маленьких пожертвований!).

Девять компаний принимают участие с самого начала акции, семь компаний с нами более десяти лет, 20 компаний — более пяти лет.

В этом году к нам присоединилось девять новичков.

Города присутствия — Москва, Санкт-Петербург, Химки, Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск и другие.



Большое спасибо всем, кто был с нами в этом году!

ООО «ТСК», ООО «МКСКОМ», «СКАНДИПАКК», ООО «Упаковочные решения», ООО «САЙНС», LSCONSULTING, ООО «Клик Коммьюнити», ООО «А-Дата», ООО «СИГНО ГРУПП», ООО «Омскреактив», ООО «ИС», ООО «НОТАМЕДИА», ООО «Абсолют трейд», ООО микрокредитная организация «СимплФинанс», ООО «Кизельманн Рус», «Мир манекенов», ООО «АБИПА», ООО «Сигнал Медиа», ООО «СК Тиберис», АФК «Фармацевтические инновации», ООО «Комонвелс Партнершип», ООО «ТЛС-ЛТ», АО «Упаковочные системы», AVS, ООО «Априори», адвокатское бюро «ГРИШАЕВ, МАЛЯРЕНКО И ПАРТНЕРЫ», ООО «Альфалеон», ООО «Аиткулов и партнеры», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия», ООО «ЭнтерЧейн», ООО «Мэйджор Трак Центр», АО «НПЦ “Электроника”», ООО «Такелажно-Монтажная Фирма», ООО «САНТИМ-СТОЛИЦА», ООО «Коммуникационная группа 19», ООО «СабиаТек», ООО «ТЛС РУС», ООО «ЮМИТЕКС», ООО «МЕДТЕХПЛЮС», ООО «МетаСистемс», «Виламет», ИП «Бернацкий», ООО «Аваланд Системная Интеграция», ООО «ПРЕМИУМ ЭКСПЕРТ», ООО «Мейджор Авто Транс», ООО «Центр бизнес-технологий», ООО «Рубик-М», ООО «Меркури Интернейшнл», ООО «Фронтдеск», ООО «Омнидата», ООО «ЛКП-Аудит», ООО ТД «БИЗОН», АО «ГРУППА РИТЭК», ООО «МКН», ООО «Корда Групп», GV Gallery, ООО «Сити Ресторантс».