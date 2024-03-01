О таком мечтает каждый ребенок, а дети в больнице — особенно. И вот однажды это случится, главное, верить и ждать. Рассказ и видео о визите волшебника в РДКБ.
Видео: Евгения Ванеева
На что способны волшебство и магия? Самое простое — это летающие предметы, оживающие игрушки, золотая рыбка, выполняющая желания…
Но самое главное, что в этот момент мысли о болезни и лечении растворятся, а на их место, пусть ненадолго, приходят улыбки и смех. Спасибо большое Ольге и Азату, которые подарили настоящее чудо подопечным фонда, детям из онкологического отделения РДКБ.
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Прилетит вдруг волшебник
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