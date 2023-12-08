«Меня зовут Малика, я из Грозного. Я нарисовала гуся, его зовут Пельмень. Хотя сначала я хотела назвать его Шашлык, но потом решила, что это будет выглядеть, как будто я хочу его съесть. А я не хочу. Я нарисовала семью. Очень дружную, которая идет в гости, у них Новый год, и поэтому они так разоделись. Новый год — хороший праздник. И я поздравляю всех и желаю счастья и любви. Пусть исполняются мечты! А главное, никогда не болейте. Если же заболеете, то быстрее выздоравливайте».

И Малика знает, о чем говорит. Полтора года назад она перенесла пересадку костного мозга. Потом было всякое. И плохое настроение, и плохое самочувствие. Выздоравливать помогали врачи и благотворители, с плохим настроением Малика боролась сама. Очень много рисовала. Мама говорила, что она так снимает стресс. А ведь рисовать девочка никогда не умела и не училась. Но ведь и не скажешь! Сейчас Малика приезжает в Москву на проверки, и мы очень хотим пожелать ей того же, что она пожелала всем нам: быстрее выздоравливать.

Дорогие друзья, с Новым годом! Спасибо, что вы рядом. Ваша помощь всегда приходит вовремя. И мы бесконечно благодарны вам за это.