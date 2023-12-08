Десятилетняя Малика — автор рисунка и поздравления с Новым годом. Почему девочке захотелось нарисовать семейство гусей и как получилось, что главного героя зовут Пельмень, — в ее трогательном рассказе.
Дружная семья идет в гости, у них Новый год
Видео: Евгения Ванеева
«Меня зовут Малика, я из Грозного. Я нарисовала гуся, его зовут Пельмень. Хотя сначала я хотела назвать его Шашлык, но потом решила, что это будет выглядеть, как будто я хочу его съесть. А я не хочу. Я нарисовала семью. Очень дружную, которая идет в гости, у них Новый год, и поэтому они так разоделись. Новый год — хороший праздник. И я поздравляю всех и желаю счастья и любви. Пусть исполняются мечты! А главное, никогда не болейте. Если же заболеете, то быстрее выздоравливайте».
И Малика знает, о чем говорит. Полтора года назад она перенесла пересадку костного мозга. Потом было всякое. И плохое настроение, и плохое самочувствие. Выздоравливать помогали врачи и благотворители, с плохим настроением Малика боролась сама. Очень много рисовала. Мама говорила, что она так снимает стресс. А ведь рисовать девочка никогда не умела и не училась. Но ведь и не скажешь! Сейчас Малика приезжает в Москву на проверки, и мы очень хотим пожелать ей того же, что она пожелала всем нам: быстрее выздоравливать.
Дорогие друзья, с Новым годом! Спасибо, что вы рядом. Ваша помощь всегда приходит вовремя. И мы бесконечно благодарны вам за это.
Новости
«Его зовут Пельмень»
Десятилетняя Малика — автор рисунка и поздравления с Новым годом. Почему девочке захотелось нарисовать семейство гусей и как получилось, что главного героя зовут Пельмень, — в ее трогательном рассказе.
И снова о подарках
Вклиниваемся в предпраздничные хлопоты, предлагая делать не только приятные, но и полезные подарки. Порадуйте детей, которые остаются на Новый год в больницах; отправьте друзьям и близким душевную открытку.
Что читают сотрудники фонда
Как нетрудно догадаться — то, что помогает по жизни, в работе или после нее. Кстати, это чтение весьма полезно для всех и вы будете приятно удивлены, если решитесь на выбор, который мы уже сделали за вас.