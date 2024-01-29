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Саше нужны донорские гранулоциты

15 марта 2024Донорство
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Александре Симдяновой, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.

Саше 7 лет, она из Самарской области. Девочка заболела в середине февраля: появилась температура, живот странным образом увеличился в объеме. Сашу госпитализировали, в больнице поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Затем девочку в тяжелом состоянии перевели на лечение в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас из-за болезни и лечения у нее начались серьезные инфекционные осложнения, грибковая инфекция. Иммунитет у Саши очень слабый, чтобы справиться с инфекцией, кроме лекарств, девочке очень нужны переливания донорских гранулоцитов.

Первая группа, резус-фактор любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.

  • На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Александры Симдяновой.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

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