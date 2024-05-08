«Шарим помощь» — like и share!

В школах проходят последние звонки, впереди у 9 и 11 классов важные экзамены. Казалось бы, весь год голова у выпускников должна быть занята только этим. Но нет, дети успевают все. В том числе, думать о тех, кому нужна помощь.

«Шарим помощь» Подробности на странице акции

Мы убедились в этом, когда приехали в два подразделения Ломоносовской школы. И там, и там, проходил грандиозный праздник, с участием всех учеников школы. Нарядные ребята, торжественные речи, приветствия от учителей и родителей, красная дорожка. И как вишенка на торте: пин, значок акции для выпускников «Шарим помощь», знак любви, доброты и взрослости.

Последний звонок в Ломоносовской школе «ИнТек» Видео: Евгения Ванеева

«Я президент Ломоносовской школы “ИнТек” и моя задача делать мероприятия, чтобы детям было интереснее учиться, — рассказывает Мария Нестеренко, ученица 10 класса. — В этом году я искала что-то для выпускников, обнаружила фонд “Подари жизнь” и вашу классную акцию “Шарим помощь”. Нам всем она сразу понравилась: отличная идея, классные пины, а еще с вами приятно общаться. А потом к нам пришли волонтеры и рассказали о детях, которым нужна помощь. После этого многие решили участвовать. А главное, мы проведем акцию и в следующем году, когда выпускницей уже стану я». По словам Натальи Быковой, классного руководителя выпускного класса, ребят не надо было уговаривать. Они всегда готовы участвовать в благотворительности: покупают подарки детям к Новому году, поддерживают приют для животных. Но откуда у выпускников время, чтобы думать о других, когда подготовка к экзаменам забирает буквально все силы? «Но мы же воспитываем не интеллектуальные машины, а детей с чистым, добрым сердцем. А такие акции как раз помогают стать добрее. Поэтому отклик был большой и все прошло как само собой разумеющееся: ведь если кому-то плохо, надо помогать».

Как принять участие в акции? Все просто: сделайте донат в фонд, чтобы поддержать ребят, которые проходят лечение и получите на память пин в виде красного шарика.

«Мы собрались в актовом зале и слушали рассказ Нурланы, волонтера фонда, про детей, которым нужна помощь. Это заинтересовало многих из нас, захотелось проявить бескорыстие, помочь и тем самым сделать мир лучше, — говорит Иван Андреев, выпускник 11 класса. — Share означает делиться, это прикольная хорошая штука. И сейчас у нас уже точно есть возможность этим заниматься: наступает время взрослых поступков». «Два года назад я влюбилась в химию и собираюсь теперь поступать на химфак в МГУ. Хотелось бы сейчас сдать экзамен на максимальный балл, — рассказывает Тамара Батурина, выпускница 9 класса. — До седьмого класса я была на домашнем обучении и ни в каких акциях не участвовала, поэтому теперь мне хочется наверстывать. Помогать тем, у кого меньше ресурсов. Я знаю, что “Подари жизнь” поддерживает детей с онкологическими болезнями. Волонтерами фонда становятся только с 18 лет, но и до совершеннолетия можно помогать. Чем я собственно сейчас и занимаюсь».

Мария Нестеренко, президент школы «ИнТек» Фото: Михаил Кристев 1 из 3

В другом подразделении Ломоносовской школы, школе № 5, ребята приняли решение прийти с пинами «Шарим помощь» уже на последний звонок. Для этого 11-классники даже выбрали специальный дресс-код: черный цвет, чтобы пин был еще лучше виден на платье или лацкане пиджака. На празднике директор школы объявила собранную сумму. И это абсолютный рекорд: 186 000 рублей. Овации в зале, гордость и радость. И, конечно, огромная благодарность от фонда и всех подопечных: собранная сумма будет направлена на покупку лекарств, которые как всегда кому-то нужны срочно.

Выпускники 11 класса Ломоносовской школы № 5 с Нурланой Мамедовой, волонтером фонда Фото: из архива школы

«Меня приятно удивило, насколько сплочены дети, родители и учителя школы. Как детально, до самых мелочей продумана организация праздника, как все спланировано, много хороших переживаний и эмоций, — рассказывает Нурлана Мамедова, волонтер фонда. — А еще невероятно здорово, что инициатива идет от детей. Они готовы помогать, делиться, думать о тех, кто в трудном положении. Всех также заинтересовала тема волонтерства, а учителя сказали, что будут принимать участие и в других наших акциях. Ярмарку в школе уже проводят в пользу фонда, теперь “Шарим помощь”, следом “Начнем с главного” и игрушки для “Коробки храбрости”. Директор сказала, что мы теперь навсегда большие друзья. И это бесконечно радует». Дорогие ребята! Спасибо вам! От всей души и сердца. Вы невероятно добрые, бескорыстные и сочувствующие, по-настоящему взрослые и ответственные люди! Дружить с вами, быть рядом, счастье для всех нас.